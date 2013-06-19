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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:19520

На Сумщине закупят школьные автобусы российского производства от экс-регионала

Департамент образования и науки Сумской областной государственной администрации 12 апреля по результатам тендера заказал ООО «Радиал-Украина» школьные автобусы на 41,73 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші. До 10 августа поставят 29 школьных автобусов АС-Р 4234 «Мрія» с дизельными двигателями экологического стандарта Евро-5 по 1,44 млн грн. Производителем значится харьковское ООО «Производственное объединение «Авто-Холдинг», гарантийный срок составляет два года.

Цена сделки на 0,08% ниже ожидаемой стоимости закупки, которая составляла 41,76 млн грн.

Единственным допущенным конкурентом было Иностранное предприятие «АИС-Полтава», причем обе фирмы ни разу не снижали цены во время аукциона.

Также на тендер пришло ЗАО «Черниговский автозавод» из корпорации «Эталон». Его не допустили к аукциону, потому что оно предлагало автобусы Евро-4 вместо Евро-5, выпущенные не ранее 2015 вместо не ранее 2016 года.

Основателем киевской «Радиал-Украина» является ООО «Гармония» харьковчанина Владислава Куликова. «Гармония» прописано в Киеве по пер. Балтийскому, 20 вместе с ООО «Группа компаний «АИС». Последнее связано с нардепом Дмитрием Святашем (ранее - Партия регионов, сейчас - «Відродження») и экс-нардепом от Партии регионов Василием Поляковым. Куликов ранее руководил ПИИ «Автоинвестстрой-Брок» и ООО «АИС-Моторс» из той же группы.

Фирма-соперник «АИС-Полтава» записана на Сергея Труша и Андрея Цюрупу, который в 2015 году шел в Полтавский облсовет от партии «Сила людей». Директором является Вадим Вашак, который руководил ПИИ «Автомобильное общество «Автоинвестстрой-Полтава» Олега Шаблатовича - бизнес-партнера жены Святаша Ларисы по «ПО «Авто-Холдинг».

Напомним, полиция подозревает должностных лиц ГП «Украинский центр сертификации и защиты потребителей» и ряда частных структур в фальсификации данных о соответствии экологическим нормам школьных автобусов, которые закупают педагоги Украины.

Сами автобусы АС-Р 4234 «Мрія» производятся на российским ООО «Павловский автобусный завод», которое входит в сферу управления ООО «Русские автобусы - Группа ГАЗ». Следствие установило, что дальше для растаможивания техники на территории Украины должностные лица «ПАЗ» предоставляют сертификаты с ложными данными. В частности, указываются, что их техника соответствует экологическим требованиям «Евро-5», потому что автобусы с низкими показателями экологических норм с 1 января в Украине импортировать запрещено. Именно на основании этих данных «ПО «Авто-Холдинг» ввозит автобусы и переоснащают их под школьные.

Общество Школьный автобус

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