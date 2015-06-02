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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40223

Сумские ориентировщики отличились в Трускавце

В Трускавце состоялись личный чемпионат Украины среди взрослых, юниоров, юношей, ветеранов, Кубок Украины и Всеукраинские соревнования среди воспитанников ДЮСШ и внешкольных учреждений (бегом) по спортивному ориентированию.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 17 областей страны и г. Киев.

В личном зачете среди юношей Ольга Бовкун была первой на ультрасредней дистанции и дважды третьей: на сокращенной и сверхкороткой дистанциях, Александр Бугаев стал бронзовым призером на ультрасередней дистанции. Вероника Арбузова в категории Ж14 и Юрий Сердюк в категории Ч18 завоевали «серебро» на сверхкоротких и «бронзу» на сокращенной дистанции. Алексей Савченко (Ч21А) и Ольга Слута (Ж21Э) заняли первые места в соревнованиях на удлиненной дистанции, Ольга также была второй на сверхкороткой и третьей на ультрасредней дистанциях.

В общекомандном зачете среди ДЮСШ команда КДЮСШ № 1 г. Сумы заняла III место.

Спорт Спортивное ориентирование

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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