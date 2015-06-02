Сумские ориентировщики отличились в Трускавце

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 17 областей страны и г. Киев.
В личном зачете среди юношей Ольга Бовкун была первой на ультрасредней дистанции и дважды третьей: на сокращенной и сверхкороткой дистанциях, Александр Бугаев стал бронзовым призером на ультрасередней дистанции. Вероника Арбузова в категории Ж14 и Юрий Сердюк в категории Ч18 завоевали «серебро» на сверхкоротких и «бронзу» на сокращенной дистанции. Алексей Савченко (Ч21А) и Ольга Слута (Ж21Э) заняли первые места в соревнованиях на удлиненной дистанции, Ольга также была второй на сверхкороткой и третьей на ультрасредней дистанциях.
В общекомандном зачете среди ДЮСШ команда КДЮСШ № 1 г. Сумы заняла III место.
22-25 сентября в Сумах проходили соревнования чемпионата Украины по спортивному ориентированию....
С 17 по 23 июля в с. Барыловка Краснопольского района состоялся командный чемпионат Украины среди юношей по спортивному ориентированию....
Студентка СумГУ Елена Постельняк одержала победу на всеукраинских соревнованиях по спортивному ориентированию памяти Олега Онищука, которые проходили 16-18 октября в...
9-11 октября в Сумах проходил чемпионат Украины по спортивному ориентированию среди студентов....
30 мая возле озера Чеха состоялись V соревнования памяти Толика Панченко....