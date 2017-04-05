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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46381

Сумские копы снова попали в аварию

В Сумах полицейский Prius снова стал участником ДТП.

Сегодня, 18 апреля, примерно в 11:40 во дворе на ул. Романа Атаманюка (бывшая 40 лет Октября) произошло ДТП с участием полицейского автомобиля Toyota Prius и Peugeot Partner, пишет 0542.ua.

По словам водителя Peugeot, он ехал по главной дороге, как вдруг автомобиль патрульной полиции начал выезжать из кармана двора. Водитель пострадавшего авто начал резко тормозить, о чем свидетельствуют тормозные полосы на асфальте, но столкновения избежать не удалось. В результате на бампере полицейского Prius остались следы от краски, а на Peugeut – вмятина на переднем левом крыле и двери.

Для оформления ДТП  на место происшествия прибыли еще два автомобиля патрульных. Мужчина, который оформлял столкновение, посоветовал водителю Peugeot поскорей отогнать свое авто. На просьбу представиться он никак не отреагировал. Патрульные также отказались что-либо комментировать и посоветовали направить официальный запрос на руководство. После долгих переговоров сторон ДТП в служебном автомобиле, участники происшествия разъехались в разные стороны. Пресс-служба патрульной полиции пообещала выяснить все детали и дать комментарий по этому поводу.

Право Дтп Патрульная полиция

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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