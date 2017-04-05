Местная «Новая полиция» принимает «Викторию» из Николаевки. Начало игры в 13.00.
В 12-м туре чемпионата Украины среди любителей николаевская «Виктория» играла с «Таврией-Скиф» из Роздола....
«Оболонь-Бровар» на последних минутах совершила камбэк против «Нефтяника»....
Сегодня, 14 апреля, ПФК «Сумы» принимали краматорский «Авангард»....
10-12 апреля в Сумах проходил футбольный турнир «Весна на «Барсе»....
12 апреля на поле футбольного центра «Барса» проходил матч 12-го тура чемпионата Украины U-19 (первая лига) между сумской «Барсой» и...