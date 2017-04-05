Сумчане нелегально экспортировали лес в Турцию Прокуратурой совместно с фискальной службой разоблачена схема незаконного экспорта пиломатериалов в Турцию и уклонения от уплаты 4 млн грн налогов.

Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов, подделка документов и служебной подделки. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Во время проведения следствия установлено, что житель г. Сумы организовал незаконную деятельность по экспорту пиломатериалов, изготовленных из древесины сомнительного происхождения. С этой целью в таможенные органы подавались поддельные документы, свидетельствующие о якобы приобретении древесины у легальных лесопользователей.

Кроме того, указанное лицо, с целью уклонения от уплаты налогов, создало ряд предприятий и привлекло к своей незаконной деятельности подконтрольных физических лиц-предпринимателей, в результате чего, по предварительным данным, в бюджет не поступило почти 4 млн грн в виде налогов и сборов.

На основании постановлений следственного судьи во вторнику, 18 апреля, проведен ряд обысков в офисных и производственных помещениях, по месту жительства лиц, причастных к совершению преступления, а также в банковском учреждении, через которое получались наличные.

По результатам обысков обнаружены печати подконтрольных предприятий и физических лиц-предпринимателей, бухгалтерская документация, наличные средства. Изъято более 100 куб. м пиломатериалов преимущественно твердых пород древесины, которые планировались на экспорт в Турцию. Продолжается досудебное расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры области.