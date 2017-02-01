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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19386

Две пьяные сумчанки ограбили прохожую

Две домохозяйки, перебрав с алкоголем, побили и ограбили случайную прохожую.

Поздно ночью в полицию обратилась 34-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой грабежа. Как выяснилось, она возвращалась домой, когда возле остановки общественного транспорта на ул. Интернационалистов ее задели две молодые женщины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Возникла ссора, во время которой количественно преобладающая «сторона» повалила на землю и начала избивать заявительницу. Одна из злоумышленниц заметила у потерпевшей дорогой мобильный телефон, поэтому и решила «прихватить» его для себя. Побив и ограбив гражданку, злоумышленницы пошли гулять по ночному городу, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции. Нападающих оказались 36-ти и 32-летняя домохозяйки, жительницы этого же района, которые решили «расслабиться» вечером, после ежедневной работы по дому.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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