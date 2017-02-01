Две пьяные сумчанки ограбили прохожую Две домохозяйки, перебрав с алкоголем, побили и ограбили случайную прохожую.

Поздно ночью в полицию обратилась 34-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой грабежа. Как выяснилось, она возвращалась домой, когда возле остановки общественного транспорта на ул. Интернационалистов ее задели две молодые женщины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Возникла ссора, во время которой количественно преобладающая «сторона» повалила на землю и начала избивать заявительницу. Одна из злоумышленниц заметила у потерпевшей дорогой мобильный телефон, поэтому и решила «прихватить» его для себя. Побив и ограбив гражданку, злоумышленницы пошли гулять по ночному городу, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции. Нападающих оказались 36-ти и 32-летняя домохозяйки, жительницы этого же района, которые решили «расслабиться» вечером, после ежедневной работы по дому.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.