В Сумском НПО переизбран наблюдательный совет 24 апреля 2017 года состоялось очередное ежегодное собрание акционеров ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение».

Присутствующие на мероприятии владельцы акций рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью наблюдательного совета предприятия. В частности, были поддержаны кандидатуры пяти претендентов на вхождение в этот контролирующий орган. По итогам голосования его состав остался неизменным. Таким образом, в наблюдательном совете Сумского НПО продолжают работать Эльвира Анатольевна Шумилова, Галина Владимировна Овденко, Евгений Евгеньевич Сарапулов, Владимир Матвеевич Лукьяненко, Алексей Владимирович Пертин.

Отчетность о деятельности объединения за 2012-2016 годы, вопросы прибыли и убытков на данном собрании акционеров утверждены не были.

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