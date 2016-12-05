На Сумщине функционирует уже 7 опорных школ

Как доложила на аппаратном совещании главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко вр.и.о директора областного Департамента образования и науки Елена Попова, в первом квартале текущего года было образовано еще две опорных школы - Великописаревскую и Груньскую в Ахтырском районе.
При рассмотрении вопросов развития образования, Николай Клочко отметил необходимость ускорения процесса передачи школьных автобусов учебным заведениям. Особенно это касается опорных школ, где нужно осуществлять организованный подвоз большого количества учеников.
«Спланируйте работу так, чтобы учебные заведения, которые больше всего нуждаются в транспорте, максимально быстро получили новые школьные автобусы, уже в мае», - дал поручение глава области педагогам.
Ими стали Великочернетчинская, Садовская и Степановская специализированные школы I-III ступеней....
По словам первого замглавы Сумской облгосадминистрации Александра Марченко, это будет учебное заведение нового типа, школа будущего, модернизированная, оснащен новейшим оборудованием...
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вместе с заместителем Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Львом Парцхаладзе осмотрели Путривский...
Об этом говорили на совещании в Департаменте образования и науки облгосадминистрации с участием начальников отделов (управлений) образования районных государственных администраций,...
Заместитель главы Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора вместе с главой Краснопольской райгосадминистрации Юрием Яремчуком, представителями местной власти и педагогами Миропольского УВК...