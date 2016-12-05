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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56265

На Сумщине функционирует уже 7 опорных школ

Пять из них находится в объединенных территориальных громадах.

Как доложила на аппаратном совещании главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко вр.и.о директора областного Департамента образования и науки Елена Попова, в первом квартале текущего года было образовано еще две опорных школы - Великописаревскую и Груньскую в Ахтырском районе.

При рассмотрении вопросов развития образования, Николай Клочко отметил необходимость ускорения процесса передачи школьных автобусов учебным заведениям. Особенно это касается опорных школ, где нужно осуществлять организованный подвоз большого количества учеников.

«Спланируйте работу так, чтобы учебные заведения, которые больше всего нуждаются в транспорте, максимально быстро получили новые школьные автобусы, уже в мае», - дал поручение глава области педагогам.

Общество Опорные школы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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