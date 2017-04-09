На Сумщине стартовал кубок области по футболу

Пятая команда первенства области сезона 2016 года победила в первом матче предварительного раунда обладателя «золота» первенства прошлого сезона.
«Альянс» (Липовая Долина) - «Колос» (Севериновка) 1:3
Романенко Владислав (86 ') - Спицын Александр (9') Билоненко Андрей (61 ') Атаманюк Артем (90')
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