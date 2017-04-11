Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12285

Пьяный сумчанин без прав въехал в ворота соседу

Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого виновника ДТП.

23 апреля около часа ночи патрульные получили сообщение о соседе, который на улице Засумская угрожает заявителю.

Как выяснилось, 30-летний мужчина, имея признаки алкогольного опьянения, сначала устроил ссору со своим соседом. Впоследствии, он сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21099, после чего переехал через дорогу и въехал в забор соседа и пытался выдавить ворота, чтобы проникнуть на чужую территорию.

Поняв, что попытка не удалась, он уехал обратно и остановился на дороге. В это время шокированный сосед вызвал полицию.

Инспекторы, которые оперативно прибыли на место происшествия, прекратили дальнейшие противоправные действия правонарушителя.

В присутствии 2 свидетелей водитель, на которого в сентябре 2016 года патрульные составляли админматериалы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии отказался от прохождения освидетельствования. Водительского удостоверения он также не имел, ведь его у него ранее изъяли.

Стражи порядка составили на него 3 админматериала: протоколы по статье 124 (совершение ДТП) и части 2 статьи 130 (повторное управление в состоянии опьянения) и постановление по части 3 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП.

Право Дтп
view counter

По тематике

Вчера 14:50

В Сумах водитель скрылся с места ДТП

21 апреля, около 17 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на парковке торгового центра на проспекте Михаила Лушпы....

Вчера 14:10

В Сумах пьяный водитель сопротивлялся копам

Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого мужчину, который совершил ДТП....

На Прокофьева пьяный водитель совершил ДТП
Вчера 12:50

На Прокофьева пьяный водитель совершил ДТП

Патрульные составили 2 админпротокола на нетрезвого виновника ДТП....

Вчера 12:10

Под Кролевцом сбили насмерть женщину

ДТП произошло на автодороге Кипти – Глухов - Бачевск....

Вчера 11:32

Сумская маршрутка на Киев попала в ДТП

Сегодня, 24 апреля, на трассе Сумы - Киев маршрутное такси службы «Сервис Люкс» попало в ДТП....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
12:10 – 40 грн. 14:00 – 40 грн.
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
«БайБайМэн» Стэйси Тайтл (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:45 19:20
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
«Уна» Бенедикта Эндрюса (Великобритания, США, Канада, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:45
Love Is Fest
Love Is Fest
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
«Ой, мамочки» Ноеми Саглио (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 12:40
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
«Жена смотрителя зоопарка» Ники Каро (Чехия, Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.