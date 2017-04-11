Пьяный сумчанин без прав въехал в ворота соседу Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого виновника ДТП.

23 апреля около часа ночи патрульные получили сообщение о соседе, который на улице Засумская угрожает заявителю.

Как выяснилось, 30-летний мужчина, имея признаки алкогольного опьянения, сначала устроил ссору со своим соседом. Впоследствии, он сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21099, после чего переехал через дорогу и въехал в забор соседа и пытался выдавить ворота, чтобы проникнуть на чужую территорию.

Поняв, что попытка не удалась, он уехал обратно и остановился на дороге. В это время шокированный сосед вызвал полицию.

Инспекторы, которые оперативно прибыли на место происшествия, прекратили дальнейшие противоправные действия правонарушителя.

В присутствии 2 свидетелей водитель, на которого в сентябре 2016 года патрульные составляли админматериалы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии отказался от прохождения освидетельствования. Водительского удостоверения он также не имел, ведь его у него ранее изъяли.

Стражи порядка составили на него 3 админматериала: протоколы по статье 124 (совершение ДТП) и части 2 статьи 130 (повторное управление в состоянии опьянения) и постановление по части 3 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП.