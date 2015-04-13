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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47263

Патрульные поймали металлиста, который перевозил люк

22 апреля, около 13 часов, патрулируя улицу 20 лет Победы, экипаж патрульных заметил мужчину, который перевозил на велосипеде канализационный люк.

Полицейские поинтересовались у мужчины об истории происхождения указанного предмета. 55-летний мужчина сначала говорил, что нашел люк, затем, что он принадлежит ему. В дальнейшем гражданин успел придумать еще несколько версий появления у него указанного предмета.

Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая изъяла у мужчины металлический люк.

Сейчас проводится проверка.

Право Люк
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