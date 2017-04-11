Сумское НПО в шестой раз подарит горожанам незабываемый летний отдых! Мечтаете классно отдохнуть всей семьей этим летом или хотя бы устроить сказочные каникулы для своего ребенка? Причем очень хочется, чтобы расходы не кусались? Никаких проблем! Осуществить ваше заветное желание готово ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение»!

Предприятие уже шестой год подряд проводит общегородской конкурс детских сочинений на тему: «Моя замечательная семья», за победу в котором дарит незабываемый летний релакс не только ребятишкам, но и их родным. Прием творческих работ юных сумчан в возрасте от 7 до 16 лет стартует с 1 мая. Так что не упустите возможность. Может быть, именно вашего ребенка заждались главные призы от СНПО!

Собственно, тройке триумфаторов совершенно бесплатно достанутся семейные путевки на побережье Азовского моря. Еще трое юных авторов, чьи сочинения будут удостоены серебряных наград, вместе со своими близкими поедут на базу отдыха «Солнечная поляна», расположенную в поселке Битица (это в 10 км от Сум). Шестеро конкурсантов, которые станут бронзовыми призерами, а также будут признаны фаворитами Интернет-голосования, отправятся за непревзойденными впечатлениями в «Чайку» – один из лучших оздоровительных детских центров нашего края.

Заслужить заветный подарок весьма просто. Залогом его получения является всего-навсего интересная история о собственной семье, преисполненная искренности и креатива, которые, безусловно, присущи всем детям. Сочинение должно быть написано от руки, объемом не более одной страницы формата А4. Рассказ необходимо дополнить семейной фотографией, а также анкетой, где указать фамилию и имя участника, дату его рождения, состав семьи, ФИО одного из родителей и контактный номер телефона.

Пакет со всем вышеперечисленным нужно доставить по адресу: г. Сумы, ул. Горького, 58 (центральная проходная предприятия). Там установлен специальный почтовый ящик со слоганом «Мечтам свойственно сбываться!» Прием работ продлится два месяца: с 1 мая по 30 июня 2017 года.

Юные писатели будут разделены на три возрастные категории (7-9, 10-12 и 13-16 лет), благодаря чему окажутся в одинаковых условиях на получение подарков от СНПО, судьбу которых определит заводское жюри.

Уже традиционно свое слово смогут сказать и горожане – в их руках три путевки в детский лагерь «Чайка». А получат их те участники, которые соберут наибольшее количество симпатий в ходе Интернет-голосования. Оно состоится в период с 4 по 10 июля на сайте предприятия http://social.frunze.com.ua/.

Результаты конкурса «Моя замечательная семья» по многолетнему обычаю будут обнародованы во второй декаде июля. Кто из маленьких мечтателей и где именно проведет часть летних каникул, Сумское НПО сообщит в эфире телерадиокомпании «АТV».

Благодаря конкурсу детских сочинений, который с 2012 года предприятие проводит среди юных жителей нашего родного города, уже свыше 60 семей удостоверились: утверждение «Мечтам свойственно сбываться!» – вполне справедливо. Так что, может, стоит попробовать и вам?

Более подробно о конкурсе можно узнать по тел.: 686-208, 0503071439; 0503272231 или на сайте http://social.frunze.com.ua/.

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