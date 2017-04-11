Сумскому наркодилеру дали 7 лет

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 26-летнего жителя г. Сумы, который обвинялся в незаконном приобретении и хранении наркотических средств с целью сбыта или без цели сбыта (ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 УК Украины). По приговору суда обвиняемый, совершивший преступление в период испытательного срока, приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств житель областного центра на путь исправления не стал и продолжил свою преступную деятельность. Храня наркотические средства в своей квартире, где, кроме него, проживала жена и малолетний ребенок, обвиняемый систематически продавал их другому лицу, за что получал средства. Во время санкционированного обыска наркотические средства были обнаружены также и в гаражном помещении.
Как сообщил прокурор отдела прокуратуры Сумской области Максим Токарь, мужчина свою вину признал частично, указав, что наркотические средства необходимы ему для личного потребления, однако стороной обвинения факт продажи запрещенных веществ доказано в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумщины.
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