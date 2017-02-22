В Сумах снесло крышу остановки В Сумах из-за сильного порыва ветра на остановке общественного транспорта сдуло крышу.

Кусок пластика от павильона остановки «Ул. Даргомыжского» («Сумсельмаш») оторвало от креплений и отнесло почти на 10 м на газон. К счастью, никто из людей не пострадал, пишет Спецкор.

Напомним, по сообщениям синоптиков, сегодня и завтра на территории области объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра в регионе достигают 20-25 м/с. Продержится такая погода в Сумской области до пятницы, 28 апреля.