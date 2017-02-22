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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:45266

В Сумах снесло крышу остановки

В Сумах из-за сильного порыва ветра на остановке общественного транспорта сдуло крышу.

Кусок пластика от павильона остановки «Ул. Даргомыжского» («Сумсельмаш») оторвало от креплений и отнесло почти на 10 м на газон. К счастью, никто из людей не пострадал, пишет Спецкор.

Напомним, по сообщениям синоптиков, сегодня и завтра на территории области объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра в регионе достигают 20-25 м/с. Продержится такая погода в Сумской области до пятницы, 28 апреля.

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Общество Непогода Остановка Порыв ветра
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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