В Сумах снесло крышу остановки

Кусок пластика от павильона остановки «Ул. Даргомыжского» («Сумсельмаш») оторвало от креплений и отнесло почти на 10 м на газон. К счастью, никто из людей не пострадал, пишет Спецкор.
Напомним, по сообщениям синоптиков, сегодня и завтра на территории области объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра в регионе достигают 20-25 м/с. Продержится такая погода в Сумской области до пятницы, 28 апреля.
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