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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05199

Полицейские поймали рецидивиста, который забрал мобилку у своего приятеля

Тростянецкие работники полиции открыли уголовное производство в отношении 33-летнего местного жителя, который под предлогом срочного звонка взял телефон своего знакомого и скрылся.

Сообщение о мошенничестве в полицию поступило от 21-летнего жителя Тростянца. Мужчина пожаловался на знакомого, который нагло его обманул. Он рассказал правоохранителям, что мужчина попросил телефон для срочного звонка, а когда он дал ему мобильный, тот решил сбежать.

Полицейские быстро разыскали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель, который недавно вернулся из мест лишения свободы. Он рассказал, что заметив знакомых и дорогой телефон у одного из них в руках, решил им завладеть. А подойдя ближе, попросил позвонить и скрылся. После чего добавил, что не думал, что приятель обратится за помощью в полицию.

Правоохранители уже изъяли мобильный телефон стоимостью четыре с половиной тысячи и вернули его владельцу. А в отношении подозреваемого открыли очередное уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», которая предусматривает до трех лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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