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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11239

На Сумщине обнаружили уклонение от налогов на 1 миллион

Следователь управления финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области внес сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении.

Ответственность за преступление, совершенное должностными лицами одного из частных предприятий, предусмотренного ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей» будут нести должностные лица фирмы, которая является победителем государственных закупок и получала средства из бюджета в сфере строительства трамвайных электролиний. Фирма безосновательно завысила налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость. Нарушители с января 2016 по февраль 2017 года проводили различные «операции» с сомнительными киевскими контрагентами.

В результате предприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 1 млн гривен.

Санкция уголовной статьи предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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