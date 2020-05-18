Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:551

Губернатор Сумщины собирается выбивать налоги с жителей области

Руководители всех органов власти на местах необходимо максимально принять меры по наполнения местных бюджетов.

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко по итогам заседания коллегии облгосадминистрации.

Участники заседания коллегии заслушали директора Департамента финансов Сумской облгосадминистрации Елену Батраченко, которая сообщила, что выполнение утвержденных на 5 месяцев показателей поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 96,5%. Местные бюджеты недополучили 60,1 млн гривен. Кроме того, поступления платы за землю в целом по области уменьшились на 42,8 млн гривен, или на 12,8%. Что тоже отразилось на пополнении местных бюджетов.

«Сейчас выполнения доходной части местных бюджетов напряженное и довольно рискованное, - подчеркнула Елена Батраченко. - И хотя экономические последствия карантинных мероприятий могут давать о себе знать, однако это не повод для местных органов власти уменьшать усилия, направленные на наполнение доходной части местных бюджетов».

Начальник Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области Наталья Кияшко добавила, что в районах должны создавать рабочие места, ведь все прекрасно понимают, что основой местного бюджета является НДФЛ. А потери по налогу на доход физических лиц за 5 месяцев - около 155 млн грн. И это не может не беспокоить руководителей всех уровней.

«Также органам местной власти следует следить за уплатой за аренду земли от физических лиц. Сегодня на Сумщине около 240 тысяч таких плательщиков среди физических лиц. И мы имеем возможность получить до 38 млн грн платы за пользование землей. Эти деньги за два-три месяца могут появиться в местных бюджетах. Необходимо просто вместе поработать над этим вопросом», - отметила чиновник.

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко по итогам заседания коллегии отметил: «Я прошу всех максимально принять меры по наполнению местных бюджетов. Я лично проеду и посмотрю, как это вы делаете на местах. Я понимаю, что есть проблемы с Госгеокадастром т.д., но пока вы не начнете работать в этом направлении, вас этого никто не сделает».

Общество Налоги Недобор
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Вчера 09:07

В сумском бюджете дыра в 134 млн грн

В общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 802,6 млн грн, что составляет...

У сумских налоговиков новая начальница
03.06.2020 23:15

У сумских налоговиков новая начальница

Коллективу Главного управления ГНС в Сумской области представили нового руководителя....

01.06.2020 12:50

Сумской бюджет не добрал уже 114 млн грн

По состоянию на 28 мая в общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме...

25.05.2020 12:00

Сумской бюджет не добрал уже больше 100 млн грн

Об этом сообщила замдиректора горфиндепартамента Любовь Спивакова сегодня, 25 мая, во время аппаратного совещания в мэрии....

18.05.2020 10:12

Сумской бюджет не добрал уже почти 100 миллионов

Об этом сегодня, 18 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщила директор горфиндепартамента Светлана Липовая....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.