Губернатор Сумщины собирается выбивать налоги с жителей области Руководители всех органов власти на местах необходимо максимально принять меры по наполнения местных бюджетов.

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко по итогам заседания коллегии облгосадминистрации.

Участники заседания коллегии заслушали директора Департамента финансов Сумской облгосадминистрации Елену Батраченко, которая сообщила, что выполнение утвержденных на 5 месяцев показателей поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 96,5%. Местные бюджеты недополучили 60,1 млн гривен. Кроме того, поступления платы за землю в целом по области уменьшились на 42,8 млн гривен, или на 12,8%. Что тоже отразилось на пополнении местных бюджетов.

«Сейчас выполнения доходной части местных бюджетов напряженное и довольно рискованное, - подчеркнула Елена Батраченко. - И хотя экономические последствия карантинных мероприятий могут давать о себе знать, однако это не повод для местных органов власти уменьшать усилия, направленные на наполнение доходной части местных бюджетов».

Начальник Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области Наталья Кияшко добавила, что в районах должны создавать рабочие места, ведь все прекрасно понимают, что основой местного бюджета является НДФЛ. А потери по налогу на доход физических лиц за 5 месяцев - около 155 млн грн. И это не может не беспокоить руководителей всех уровней.

«Также органам местной власти следует следить за уплатой за аренду земли от физических лиц. Сегодня на Сумщине около 240 тысяч таких плательщиков среди физических лиц. И мы имеем возможность получить до 38 млн грн платы за пользование землей. Эти деньги за два-три месяца могут появиться в местных бюджетах. Необходимо просто вместе поработать над этим вопросом», - отметила чиновник.

Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко по итогам заседания коллегии отметил: «Я прошу всех максимально принять меры по наполнению местных бюджетов. Я лично проеду и посмотрю, как это вы делаете на местах. Я понимаю, что есть проблемы с Госгеокадастром т.д., но пока вы не начнете работать в этом направлении, вас этого никто не сделает».