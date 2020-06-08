В Сумской мэрии нашли крайнего в обрушении стенки в классической гимназии Крайними определили саму гимназию.

Об этом говорится в письме Департамента обеспечения ресурсных платежей городского совета к директору Сумской классической гимназии: «принять неотложные меры реагирования для устранения опасности для жизни и здоровья жителей города Сумы и сохранения объекта недвижимого имущества», пишет Sumy.Today.

Как оказалось, здание, у которого в воскресенье, 21 июня, обрушилась часть стены, находится на балансе и в оперативном управлении Сумской классической гимназии. Это здание передали гимназии в соответствии с решением Сумского городского совета от 24 марта 2011 №377-МР.

В понедельник, 22 июня, сотрудники отдела учета коммунального имущества Сумского городского совета провели обследование этого здания, которое значится кирпичным сараем и установили: «Сарай находится в аварийном состоянии, имеет опасные наклонности, одна из стен уже частично разрушена».