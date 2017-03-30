Мэр Конотопа выгнал из города сторонников кума Путина

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале местного издания 05447.com.ua.
"В моем городе сепаратистского шабаша не будет. Или вы сейчас мирно уходите, или мы вас отсюда выбрасываем. Я - мэр этого города, я вам не разрешал проводить здесь шабаш. Уходите из моего города, я здесь не разрешал вам проводить шабаш. Уходите отсюда", - заявил градоначальник.
"Сепаратисты, вон из Конотопа. Я - городской глава и сепаров я сюда не пускал. Вон отсюда, убийцы украинских воинов. На ваших руках кровь наших воинов и солдатов. Если еще какая-то тварь здесь появится, я предупреждаю, вы последний раз здесь появляетесь. Еще раз появитесь здесь, будете вылетать отсюда из окон. Я вам дал десять минут", - добавил Семенихин.
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