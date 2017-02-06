Сумские СБУшники просят быть бдительными

Особое внимание следует обращать на лиц, поведение которых вызывает настороженность. Они могут проявлять непонятный повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, местам массового пребывания людей, предприятий, военных объектов, зданий органов власти и управления.
В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, наличии данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, а также фактов или информации о намерениях осуществления сепаратистской и террористической деятельности просим сообщить об этом в Управление СБ Украины в Сумской области по телефону горячей линии 610-069 и на электронный почтовый ящик usbu_sum@ssu.gov.ua.
Информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, будет проверена.
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