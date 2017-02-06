Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35216

Сумские СБУшники просят быть бдительными

Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и информировать правоохранителей об оставленных без присмотра подозрительных предметах или транспортных средствах.

Особое внимание следует обращать на лиц, поведение которых вызывает настороженность. Они могут проявлять непонятный повышенный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, местам массового пребывания людей, предприятий, военных объектов, зданий органов власти и управления.

В случае обнаружения оружия или взрывных устройств, наличии данных о фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, а также фактов или информации о намерениях осуществления сепаратистской и террористической деятельности просим сообщить об этом в Управление СБ Украины в Сумской области по телефону горячей линии 610-069 и на электронный почтовый ящик usbu_sum@ssu.gov.ua.

Информация, которая поступит в Службу безопасности Украины, будет проверена.

Право СБУ
view counter

По тематике

21.04.2017 14:23

На Сумщине СБУ задержала ключевого фигуранта по делу Сергея Курченко

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на Сумщине одного из ключевых фигурантов дела о хищении денег Нацбанка Украины под «руководством» Сергея...

06.04.2017 13:02

В Сумах СБУ пресекла незаконную деятельность фейковой «территориальной громады»

Деятельность так называемой «территориальной общины Сум», представители которой, исказив украинское законодательство, пытались создать незаконные органы управления и взять на себя...

27.02.2017 10:29

В Сумах СБУ ликвидировала незаконный канал телефонной связи, контролируемый из России

Неконтролируемый канал международной телефонной связи, которым отдаленно руководили из России, ликвидировала в Сумах Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и...

14.02.2017 19:16

Президент уволил начальника управления СБУ в Сумской области

Президент Петр Порошенко сменил Юрия Гончарова на Владислава Косинского....

06.02.2017 20:19

На Сумщине задержан сотрудник исправительной колонии за наркотики (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника исправительной колонии в Шостке по подозрению в поставке наркотиков заключенным....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.