В Сумах подросток помог полиции раскрыть убийство Парень не только рассказал полицейским об обстоятельствах совершения преступления, но и указал на злоумышленника, который лишил жизни 40-летнего мужчины.

К работникам ювенальной превенции обратился 14-летний школьник. Он рассказал, что опасается за своих младших брата и двух сестер, над которыми постоянно издевается и бьет отчим.

«Благодаря тому, что работник ювенальной превенции нашел психологический подход к парню, удалось раскрыть убийство человека, который считалась без вести пропавшим, - комментирует вр.и.о. начальника Сумского отдела полиции Руслан Власенко. - Подросток признался: очень опасается, что отчим поступит с ним так же, как поступил со своим приятелем, которого убил около полутора месяцев назад прямо у себя дома».

В откровенной беседе с парнем работник полиции установил обстоятельства совершения преступления. В тот вечер отчим пил водку вместе со своим приятелем. Время от времени они ссорились и затевали драки. Чтобы младшие дети не видели этого, пасынок повел их в спальню - укладывать спать. Он слышал, как на кухне взрослые дрались, однако, зная буйный нрав и «тяжелую» руку своего отчима, который неоднократно бил его и членов семьи, не стал вмешиваться в конфликт.

Утром отчим разбудил парня, и сообщил, что нуждается в его помощи. Когда подросток вышел в кухню, то увидел вчерашнего гостя уже мертвым. Отчим пригрозил пасынку, что его тоже ждет такая участь, если он кому-то расскажет об увиденном, после чего они спустили тело в подвал.

Через три дня отчим нашел место на пустыре, куда заставил мальчика вместе с ним вывезти и закопать труп. Чтобы обезопасить себя от разоблачения, в дальнейшем злоумышленник выгрузил на место импровизированного захоронения мусор.

Правоохранители, осмотрев пустырь, нашли тело и установили личность погибшего - им оказался 40-летний житель Сум, который с начала апреля числился в розыске как без вести пропавший. Подозреваемого задержали, и он признался в содеянном. Сейчас мужчина в Сумском отделе полиции, в отношении него открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное гражданину грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.