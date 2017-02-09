Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55130

В Сумах стартовал чемпионат Украины по хоккею среди 14-летних

С 23 по 27 апреля в Сумах прошел I тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди девушек 2003-2004 г.р.

Это первые детские соревнования на хоккейном поле после длительного зимнего периода. Несмотря на то, что это лишь первый тур, фавориты соревнований с первых игр заявили о себе.

По результатам тура команды расположились в такой последовательности:

1 место - сборная команда Полтавской области – 16 очков (в 4 играх)

2 место - сборная команда г. Борисполя (Бориспольская ДЮСШ «Колосок») – 12 (3)

3 место - СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы – 9 (3)

4 место - СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы – 9 (3)

5 место - СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы – 4 (4)

6 место - ОДЮСШ г. Сумы – 3 (3)

7 место - ХК «Политехник» г. Коростень – 2 (2)

Второй тур пройдет в сентябре в г. Борисполь.

Фото
Спорт Хоккей на траве
view counter

По тематике

24.04.2017 16:10

В Сумах играли в хоккей

21-23 апреля в Сумах прошел третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женщин....

19.04.2017 08:26

В Сумах будут играть в хоккей

С 21 по 23 апреля в Сумах на стадионе в детcком парке «Сказка» пройдет 3-ий тур чемпионата Украины по хоккею...

12.02.2017 17:52

Сумчанки стали четвертыми в Валенсии

Сегодня, 12 февраля, в Валенсии завершился второй раунде Мировой лиги по хоккею на траве среди женских команд....

Украина проиграла Польше в полуфинале Мировой лиги
11.02.2017 16:10

Украина проиграла Польше в полуфинале Мировой лиги

Сегодня, 11 февраля, проходят полуфинальные игры второго раунда Мировой лиги по хоккею на траве среди женщин в Валенсии....

09.02.2017 17:47

Сумские хоккеистки вышли в полуфинал Мировой лиги (обновлено)

Сегодня, 9 февраля, в Валенсии проходят четвертьфинальные игры второго раунда Мировой лиги по хоккею на траве среди женских команд....

Новости

Первый заммэра Сум замешан еще и в вымогательстве?
Сегодня 09:49
В Сумах перекрыли дорогу голодные машиностроители (обновлено, +видео)
26.04.2017 18:00
В Сумах стартовал чемпионат Украины по хоккею среди 14-летних
Сегодня 17:55
В Сумском педуниверситете выбрали первую леди и джентльмена
Сегодня 17:35
Главой Совета прокуроров Украины избрали сумчанина
Сегодня 17:24
Обещанного три года ждут: в Сумах начали конкурс на лучшую идею памятника Героям Майдана
Сегодня 17:02
В Сумах задымилась маршрутка
Сегодня 16:54
Жители Сумщины получили награды Верховной Рады Украины
Сегодня 16:38
Директор Лебединского агролесхоза будет отвечать в суде за растрату 100 тысяч
Сегодня 16:31
В Сумах открывается сезон велодней
Сегодня 15:46
В Сумском облсовете заработает онлайн-приемная депутатов
Сегодня 14:59
Пьяный хозяин хуже татарина: белопольчанин до смерти избил свою гостью
Сегодня 14:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.