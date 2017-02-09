В Сумах стартовал чемпионат Украины по хоккею среди 14-летних

Это первые детские соревнования на хоккейном поле после длительного зимнего периода. Несмотря на то, что это лишь первый тур, фавориты соревнований с первых игр заявили о себе.
По результатам тура команды расположились в такой последовательности:
1 место - сборная команда Полтавской области – 16 очков (в 4 играх)
2 место - сборная команда г. Борисполя (Бориспольская ДЮСШ «Колосок») – 12 (3)
3 место - СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы – 9 (3)
4 место - СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы – 9 (3)
5 место - СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы – 4 (4)
6 место - ОДЮСШ г. Сумы – 3 (3)
7 место - ХК «Политехник» г. Коростень – 2 (2)
Второй тур пройдет в сентябре в г. Борисполь.
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