В Сумах стартовал чемпионат Украины по хоккею среди 14-летних С 23 по 27 апреля в Сумах прошел I тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди девушек 2003-2004 г.р.

Это первые детские соревнования на хоккейном поле после длительного зимнего периода. Несмотря на то, что это лишь первый тур, фавориты соревнований с первых игр заявили о себе.

По результатам тура команды расположились в такой последовательности:

1 место - сборная команда Полтавской области – 16 очков (в 4 играх)

2 место - сборная команда г. Борисполя (Бориспольская ДЮСШ «Колосок») – 12 (3)

3 место - СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы – 9 (3)

4 место - СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы – 9 (3)

5 место - СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы – 4 (4)

6 место - ОДЮСШ г. Сумы – 3 (3)

7 место - ХК «Политехник» г. Коростень – 2 (2)

Второй тур пройдет в сентябре в г. Борисполь.