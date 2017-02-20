Сумские баскетболисты поделили очки в Черкассах

В Черкассах сумские «студенты» играли с местными «Черкасскими мавпами-2». Первую игру выиграли гости 76-86 (10-17, 22-19, 22-22, 22-28). Лучшим в составе сумчан был Виталий Игнатченко, забросивший 31 очко. Во второй реванш взяли хозяева 84-77 (14-21, 19-18, 30-18, 21-20). На этот раз 24 очков Игнатченко не хватило, еще 23 добавил Сергей Глинчак.
По итогам сезона БК «СумДУ» занял третье место (11 побед, 9 поражений) из шести команд на втором этапе в борьбе за 9-14 места высшей лиги.
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