В Сумах потратят 2,6 миллиона на остановки

Сумчанин Андрей Коваль писал: «Предлагаю включить в план развития города Сумы на 2017 год благоустройство остановок общественного транспорта по всему городу, а именно укладка тротуарной плиткой территории самих остановок и прилегающих территорий (земельных газонов). Потому что по весне и в дождливую погоду почти все остановки города утопают в грязи.
Считаю, что все жители нашего города, которые пользуются общественным транспортом, постоянно страдают от этой проблемы!».
Ответ на электронную петицию:
«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.
По результатам рассмотрения сообщаем, что титульным списком департамента инфраструктуры города на 2017 год предусмотрено 2,6 млн грн, на капитальный ремонт объектов благоустройства - установка и замена существующих остановок общественного транспорта по городу Сумы, включающий в себя и замощение тротуарной плиткой посадочных площадок на остановках общественного транспорта.
Отмечаем, что работы по замощение в пределах определенного финансирования будут проводиться на остановках общественного транспорта, которые отражены в «Проекте размещения остановок общественного транспорта на улично-дорожной сети города Сумы», который утвержден решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 02.12.2016 года № 648 и согласован отделом управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Сумской области».
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