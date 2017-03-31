Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14305

В Сумах потратят 2,6 миллиона на остановки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Евроостановки» по всему городу».

Сумчанин Андрей Коваль писал: «Предлагаю включить в план развития города Сумы на 2017 год благоустройство остановок общественного транспорта по всему городу, а именно укладка тротуарной плиткой территории самих остановок и прилегающих территорий (земельных газонов). Потому что по весне и в дождливую погоду почти все остановки города утопают в грязи.

Считаю, что все жители нашего города, которые пользуются общественным транспортом, постоянно страдают от этой проблемы!».

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

По результатам рассмотрения сообщаем, что титульным списком департамента инфраструктуры города на 2017 год предусмотрено 2,6 млн грн, на капитальный ремонт объектов благоустройства - установка и замена существующих остановок общественного транспорта по городу Сумы, включающий в себя и замощение тротуарной плиткой посадочных площадок на остановках общественного транспорта.

Отмечаем, что работы по замощение в пределах определенного финансирования будут проводиться на остановках общественного транспорта, которые отражены в «Проекте размещения остановок общественного транспорта на улично-дорожной сети города Сумы», который утвержден решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 02.12.2016 года № 648 и согласован отделом управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Сумской области».

Напомним, остановка «Сумсельмаш» возле Выставочного центра на ул. Харьковской ждет оборудования уже почти 4 года после смертельного ДТП.

Общество Остановки Петиция
view counter

По тематике

Сегодня 12:54

Сумским пешеходам не светят кнопки включения светофоров

Онлайн-петиция «Кнопка для светофора на пешеходном переходе» получила ответ городских властей....

24.04.2017 08:46

Сумчанам не стоит ждать увеличения остановок

Городские власти пока не занимаются вопросом увеличения количества остановок за счет бывших остановок «по требованию»....

20.04.2017 17:04

Сумские власти не хотят покупать троллейбусы-«гармошки»

Получила ответ городских властей петиция «коммунальный транспорт», размещенная на портале онлайн-петиций....

10.04.2017 12:47

Сумские чиновники не хотят увеличивать число остановок

Одни сумские чиновники не хотят возвращать остановки «по требованию», другие – оборудовать....

31.03.2017 15:11

В Сумах будут обсуждать отсутствие туалетов в центре города

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отсутствие туалетов в центре города»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
«Рок Дог» Эша Браннона (Китай, США, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 13:15 14:30 16:00 17:45 CINETECH+, 2D - 10:00
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» Владимира Торопчина (Россия, 2016)
Кино Космос
10:50 – 40 грн.
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
«Идеаль» Фредерика Бегбедера (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:45 22:40
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
«Сфера» Джеймса Понсольдта (СОАЭ, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:15 11:00 13:45 19:30
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:30 18:15 22:00
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
«ДЖАМАЛА.UA» Анны Акулевич (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
«Моя девушка – монстр» Начо Вигалондо (Канада, Испания, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:30 16:45 18:30
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.