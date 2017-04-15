В Сумах патрульные поцарапали маршрутку ДТП произошло сегодня, 3 мая, в центре города на повороте с Покровской площади на Набережную р. Стрелка.

По словам водителя маршрутки Анатолия Безродного, патрульный автомобиль «Тойота приус» пытался проскочить между двумя авто - маршруткой, которая ждала поворота направо, и легковушкой, которая ехала прямо в направлении Ильинской. Водитель маршрутки утверждает, что допустив столкновение, патрульные не остановились, продолжив движение дальше. Тойота вернулась на место аварии только после звонка водителя маршрутки на 102.

Пресс-секретарь управления патрульной полиции г. Сумы Олег Сологуб о происшествии узнал от нашего журналиста, пообщеал узнать подробности и сообщить в ближайшее время.