Сумские спасатели предупреждают о пожарной опасности 4-7 мая По прогнозам областного центра по гидрометеорологии, в период с 4 по 7 мая, в лесах Сумщины, ожидается чрезвычайная пожарная опасность - наивысшего 5 класса.

Увеличивается вероятность возникновения возгораний в природных экосистемах, несвоевременное выявление которых может привести к масштабным пожарам.

Спасатели подчеркивают: «Правила пожарной безопасности в лесах Украины» являются обязательными для всех граждан! Находясь в лесной местности, не бросайте окурки и непогашенные спички. Помните, в пожароопасный период запрещается: разведение костров в лесных массивах, въезд в них транспорта, курение. В условиях чрезвычайной пожарной опасности (5 класса), предусматривается введение запрета на посещение населением хвойных насаждений.

Нарушение данных требований влечет за собой административную, уголовную ответственность и возмещение виновниками нанесенного ущерба. Однако, спасатели, в первую очередь, обращаются к сознанию граждан - с пониманием отнеситесь к вынужденным запретительных мер и будьте ответственными в соблюдении требований безопасности.

При обнаружении пожара, который только начинается, например, небольшого возгорания травы или тлеющей лесной подстилки, попробуйте потушить его самостоятельно водой, почвой или песком. Обязательно надо подождать и убедиться, что огонь не разгорится снова. Если же пожар достаточно значительный - немедленно звоните в службу спасения по телефону «101», сообщите о происшествии, его масштабах, и четко укажите место возникновения. Помните, что только совместными усилиями можно сохранить окружающую среду от разрушительной силы огня.