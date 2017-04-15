В Сумах «Таврия» протаранила «Ладу» Сегодня, 3 мая, около 13:20 на улице Горького возле пешеходного перехода столкнулись «Таврия» и «Лада Приора».

По предварительной информации, водитель за рулем «Таврии» не придерживался безопасной дистанции и допустил наезд на впереди едущий автомобиль. Вследствие удара у «Таврии» сильные повреждения переднего бампера, пишет СТС. По информации свидетелей, водители не пострадали.