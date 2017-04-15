На сумской границе обнаружили гашиш В пункте пропуска «Бачевск» во время проведения погранично-таможенного оформления автомобиля марки «Ford Transit», которым выезжал в Россию наш соотечественник, обнаружено наркотическое вещество.

Во время прохождения всех необходимых процедур для пересечения границы, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в выдвижном ящике, который находится на центральной консоли салона автомобиля, обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета весом около 1 грамма.

36-летний мужчина объяснил правоохранителям, что данное вещество является наркотическим средством «гашиш», которое он получил от неизвестного лица за оказанную услугу перевозчика для личного употребления.

Сейчас выявленное вещество установленным порядком передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейших мероприятий.