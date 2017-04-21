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Глуховского мэра Терещенко очередной раз обвиняют в попытках установить цензуру

Глуховская газета «Неделя» обратилась в Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Украины с просьбой защитить ее от действий городского головы Мишеля Терещенко, который судится с газетой.

Об этом говорится в обращении «Мишель Терещенко пытается установить цензуру», опубликованном на сайте издания. 

Как указано в обращении в Комитет ВР, городской голова постоянно и спланированно препятствует деятельности представителей различных СМИ Глухова.

«Обращаемся к вам с просьбой вмешаться в ситуацию и дать оценку действиям мэра Глухова Мишеля Терещенко, который за полтора года своего мэрства планомерно и постоянно препятствует журналистской деятельности представителей различных СМИ Глухова, пытается установить цензуру», – отмечается в обращении.

Редакция сообщает, что на 5 мая запланировано первое заседание суда по иску Мишеля Терещенко. Мэр требует опровергнуть информацию, изложенную в статье «Со своим уставом», в которой рассказывалось о попытке руководителя города вломиться в глуховский храм вместе с неизвестными.

«Городскому голове не понравились слова очевидца событий, не понравились комментарии причастных к теме статьи людей, не понравилось, что у газеты большой тираж и есть сайт в интернете, посредством которого миллионы людей могут узнать информацию о нем. Он, видимо, не понимает абсолютно ни ответственности должностного лица органа местного самоуправления и публичного лица, ни основ демократического общества, где именно свобода слова и мнений является одной из основных ценностей», – убеждены журналисты.

Также «Неделя» напомнила о том, что это далеко не первый случай вмешательства городского головы Глухова в деятельность СМИ. Так Терещенко в 2015 году собственноручно выставил из аппаратного совещания главного редактора газеты. Расследование уголовного производства против Терещенко за препятствование журналистской деятельности продолжается.

Кроме того, Терещенко ликвидировал коммунальную газету городского совета «Народная трибуна» с вопиющими нарушениями трудового законодательства, освободив работников без предупреждения, без выплаты компенсаций и выдачи трудовых книжек.

«Никогда не скрывалась причина – газета писала о предыдущем мэре. Судебные процессы продолжались более полутора лет, ряд исков о незаконности действий и решений глуховской власти рассматривались в судах, в полиции находятся заявления о препятствовании профессиональной деятельности. Городской власти не удалось поставить своего ручного редактора и цензурировать издание, поэтому решили все просто – ликвидировать. Несмотря на то, что редакция просила городской совет выйти из соучредителей и дать возможность газете работать независимо от пожеланий власти, их ликвидировали», – сообщаю авторы обращения.

«Считаем недопустимым установление любых проявлений цензуры в Глухове со стороны городского головы», – резюмируется в обращении «Недели».

Как сообщалось, в 2016 году НСЖУ присвоила Мишелю Терещенко титул «Враг прессы», а Независимый медиа-профсоюз Украины признал существование цензуры в Глухове со стороны властей.

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