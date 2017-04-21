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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:2776

В Конотопе сбили 17-летнюю велосипедистку

Полиция выясняет обстоятельства и причины совершения аварии.

Около 12 часов дня на пульт «102» поступило сообщение от 36-летнего местного жителя о том, что он, двигаясь на автомобиле марки «ВАЗ-2101» по улице Лесной, совершил наезд на велосипедистку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Следственно-оперативная группа, которая немедленно прибыла на место происшествия установила, что потерпевшей в ДТП является 17-летняя конотопчанка. Правоохранители выяснили, что девушка, двигаясь на велосипеде, во время выезда со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущество в движении легковушке, в результате чего столкнулась с ней.

Пострадавшая госпитализирована в хирургическое отделение центральной районной больницы, а у водителя машины взяты соответствующие анализы, чтобы определиться употреблял ли он алкоголь перед тем, как сесть за руль. Сам же автомобиль помещен на штрафплощадку Конотопского отдела полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством).

«Мы еще раз обращаемся к водителям автомототранспорта и велосипедистам с просьбой неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, - говорит начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Перед началом движения, перестроением, обгоном, выездом на главную дорогу со второстепенной и любым другим маневрированием убедитесь, что это будет безопасно и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения. И помните: только ваша внимательность и осторожность поможет избежать неприятностей на дороге».

Право Дтп
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