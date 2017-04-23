Рано утром в Сумах спасатели тушили пожар в частном доме 10 мая в 5:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Гамалия в г. Сумы.

О пожаре сообщили хозяева. На место происшествия были направлены дежурные караулы 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей.

Как выяснилось, владельцы здания пытались самостоятельно укротить возгорание. Пламя быстро распространялось горючими конструкциями. Поняв, что самостоятельно его людям побороть не под силу, через некоторое время они обратились в Службу спасения.

Через 8 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что кровля помещения охвачена пламенем по всей площади. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом и хозяйственную постройку соседей. Для обеспечения бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 400 м от очага горения.

В 6:10 пожар удалось локализовать, в 8:25 - ликвидировать. Всего на тушение было привлечено 17 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожено перекрытие на всей площади, личные вещи и имущество, повреждена кровля на площади 35 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети. Чтобы предотвратить подобные случаи, не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов, прежде всего, проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов.