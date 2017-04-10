В Сумах круглый стол по тарифам на маршрутки закончился дракой

Однако на заседание не пришли представители перевозчиков, зато явились бойцы «Східного корпусу», которые начали оскорблять присутствующих чиновников, так что секретарь горсовета Андрей Баранов и начальник транспортного горотдела Сергей Яковенко ушли с заседания. Заммэра Александр Журба предложил перенести заседание на пятницу. Однако в этот момент подрались депутат горсовета Андрей Крамченков, которого также оскорблял глава «Східного корпусу» Денис Сокур.
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