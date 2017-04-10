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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:5125

В Сумах круглый стол по тарифам на маршрутки закончился дракой

Сегодня, 10 мая, в Сумском горсовете должен был пройти второе заседание круглого стола по тарифам на проезд в маршрутках.

Однако на заседание не пришли представители перевозчиков, зато явились бойцы «Східного корпусу», которые начали оскорблять присутствующих чиновников, так что секретарь горсовета Андрей Баранов и начальник транспортного горотдела Сергей Яковенко ушли с заседания. Заммэра Александр Журба предложил перенести заседание на пятницу. Однако в этот момент подрались депутат горсовета Андрей Крамченков, которого также оскорблял глава «Східного корпусу» Денис Сокур.

Право Маршрутки
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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