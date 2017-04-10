В Сумах круглый стол по тарифам на маршрутки закончился дракой Сегодня, 10 мая, в Сумском горсовете должен был пройти второе заседание круглого стола по тарифам на проезд в маршрутках.

Однако на заседание не пришли представители перевозчиков, зато явились бойцы «Східного корпусу», которые начали оскорблять присутствующих чиновников, так что секретарь горсовета Андрей Баранов и начальник транспортного горотдела Сергей Яковенко ушли с заседания. Заммэра Александр Журба предложил перенести заседание на пятницу. Однако в этот момент подрались депутат горсовета Андрей Крамченков, которого также оскорблял глава «Східного корпусу» Денис Сокур.