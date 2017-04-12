Пожизненное дали убийце двукратной призерки чемпионата мира по биатлону

В июне 2013 года 28-летнюю Елену Демиденко нашли убитой в Глухове. Окровавленное тело спортсменки нашли на пороге собственного дома. На теле насчитали 16 ножевых ранений. Досудебным расследованием установлено, что к убийству спортсменки причастен ее сожитель. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
Через некоторое время правоохранители установили, что он действительно находится на территории другой страны, где совершил кражу и уже отбывает наказание. Работники полиции подготовили процессуальные документы на его экстрадицию и в конце августа 2016 года подозреваемого этапировали в Украину.
Сегодня, 10 мая, по приговору суда первой инстанции обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти, совершенное лицом, ранее совершало умышленное убийство) УК Украины и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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