Пожизненное дали убийце двукратной призерки чемпионата мира по биатлону Кролевецким отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 37-летнего жителя Глуховского района, у которого в прошлом уже была судимость за убийство по обвинению в умышленном противоправном причинении смерти двукратной призерке чемпионата мира по биатлону.

В июне 2013 года 28-летнюю Елену Демиденко нашли убитой в Глухове. Окровавленное тело спортсменки нашли на пороге собственного дома. На теле насчитали 16 ножевых ранений. Досудебным расследованием установлено, что к убийству спортсменки причастен ее сожитель. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Через некоторое время правоохранители установили, что он действительно находится на территории другой страны, где совершил кражу и уже отбывает наказание. Работники полиции подготовили процессуальные документы на его экстрадицию и в конце августа 2016 года подозреваемого этапировали в Украину.

Сегодня, 10 мая, по приговору суда первой инстанции обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти, совершенное лицом, ранее совершало умышленное убийство) УК Украины и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.