Сумские лучники среди «Олимпийских надежд» 4-8 мая во Львове прошел традиционный турнир по стрельбе из лука «Олимпийские надежды» среди кадетов и юниоров.

Лучше всех выступил, став победителем представительного турнира, перестреляв остальных 33 соперников, стал Павел Метенко, выполнивший к тому же норматив мастера спорта Украины.

Второе место среди кадетских смешанных пар заняли Анна Вихрова и Артем Овчинников.

Бронзовые медали завоевали в командных стрельбах кадетки Елизавета Пилипенко, Виктория Смаль и Анна Вихрова и юниоры Павел Метенко, Денис Стегний и Александр Мазепа.