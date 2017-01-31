Сумские лучники среди «Олимпийских надежд»

Лучше всех выступил, став победителем представительного турнира, перестреляв остальных 33 соперников, стал Павел Метенко, выполнивший к тому же норматив мастера спорта Украины.
Второе место среди кадетских смешанных пар заняли Анна Вихрова и Артем Овчинников.
Бронзовые медали завоевали в командных стрельбах кадетки Елизавета Пилипенко, Виктория Смаль и Анна Вихрова и юниоры Павел Метенко, Денис Стегний и Александр Мазепа.
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