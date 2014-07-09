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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:15107

Сумские полицейские ищут без вести пропавшего Симонова Александра Петровича

Мужчина 1986 года рождения. Житель с. Гаи Роменского района Сумской области. Известно, что 6 мая мужчина должен был вернуться из Киева домой. На сегодня местонахождение его неизвестно.

С заявлением об исчезновении сына в полицию обратилась его мать. Женщина рассказала, что сын находился на заработках в Киевской области. 6 мая он позвонил домой и сообщил, что находится на железнодорожном вокзале в Киеве, так как собирается возвращаться домой. Домой он не вернулся и место нахождения его неизвестно.

В день исчезновения мужчина был одет в черную футболку, голубые джинсы, черные туфли. При себе имел рюкзак черного цвета.

На вид разыскиваемому 30-35 лет, рост 160-170 см, волосы темные, коротко стриженные.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам, которые владеют какой-либо информацией, которая поможет в розыске Александра Симонова, сообщить в ближайший отдел полиции или в Роменский отдел полиции по телефонам: (05448) 5-26-62, 5-25-49, 067-54-20-223, 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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