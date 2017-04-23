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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Ніч музеїв» 2017 у Сумах (програма)

У субботу 13 травня 2017 року Суми в черговий раз приєднуються до акції «Ніч музеїв».

Ніч музеїв — прекрасна можливість відкрити світ творчості і можливість пізнавально і цікаво провести час, відвідавши спеціально підготовлені заходи та експозиції.

Кожного року програма заходів ширшаєЦього року організатори і учасники підготували понад 30 заходів на 24 локаціях міста Суми.

Програма Ночі розпочинається зранку:

09.00-18.00 — Експозиція живопису «Університетська колекція» — «Літературна вітальня» СумДУ (вул.Римського-Корсакова, 2)

12.00 — Тематичні екскурсії «Знайомство зі старою колекцією музею» — Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького (Покровська площа, 1 ) —за попереднім записом!

12:30 — Тематичні екскурсії «Знайомство зі старою колекцією музею» — Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького (Покровська площа, 1 ) —за попереднім записом!

13:00 — Тематичні екскурсії «Знайомство зі старою колекцією музею» — Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького (Покровська площа, 1 ) —за попереднім записом!

13.00 — Ознайомча екскурсія «Путівник по науково-популярній літературі в книгарні «Є»; відкрита лекція Олександра Стукала «Українська мова двадцятих років: правда та вигадка»; презентація нової книги Владислава Івченка «Детективна агенція «Буря і Натиск» (видавництво «Темпора») — Книгарня «Є» (вул. Соборна, 44)

13.30 — Тематичні екскурсії «Знайомство зі старою колекцією музею» — Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького (Покровська площа, 1 ) —за попереднім записом!

14.00 — До 200-річчя від дня народження І.К. Айвазовського: виставка творів І.Айвазовського з фондосховищ музею — Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького (Покровська площа, 1 )

14.00-20.00 — Експозиція найкращих робіт спілки та проведення майстер-класу із живопису — Сумська обласна організація Національної спілки художників України (Біля пам’ятника І.Харитоненка).

14.00 —  Тематичні екскурсії  — Будинок-музей А.П. Чехова (вул. Чехова, 79) — за попереднім записом!

15.00 — Ознайомча екскурсія «Путівник по науково-популярній літературі в книгарні «Є»; відкрита лекція Олександра Стукала «Українська мова двадцятих років: правда та вигадка»; презентація нової книги Владислава Івченка «Детективна агенція «Буря і Натиск» (видавництво «Темпора») — Книгарня «Є» (вул. Соборна, 44)

15.00 — Екскурсія «Загадковий світ театру» та перегляд фрагменту із вистави «Таїна буття» — КЗ Сумський обласний театр для дітей та юнацтва (вул. Покровська, 6) — за попереднім записом!

15.00 —  Тематичні екскурсії — Будинок-музей А.П. Чехова (вул. Чехова, 79) — за попереднім записом!

16.00 — Вернісаж виставки «Мистецькі імпрези: Україна – Європа» — Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького (Покровська площа, 1 )

16.00 — Вікрита лекція-круглий стіл «Арт-комуни в Україні» мистецтвознавець О. Коновалова (Київ); президент Асоціації арт-галерей України В. Хаматов (Київ); Художники А. Варваров, В.Падун, Е. Потапенков — Сумська міська галерея (вул. Соборна, 27)

16.00 —  Тематичні екскурсії  — Будинок-музей А.П. Чехова (вул. Чехова, 79) — за попереднім записом!

16.30-20:00 (кожні 15 хв. для груп до 5 осіб) — Інсталяція О. Ковалевської та Н. Білокур «Музей підсвідомого» — Підвальне приміщення Сумської міської галереї (вул. Соборна, 27)

17.00 — Офіційне відкриття міжнародного проекту «Ніч музеїв»: мистецтво оживає вночі! — Альтанка

17.00 — Ознайомча екскурсія «Путівник по науково-популярній літературі в книгарні «Є»; відкрита лекція Олександра Стукала «Українська мова двадцятих років: правда та вигадка»; презентація нової книги Владислава Івченка «Детективна агенція «Буря і Натиск» (видавництво «Темпора») — Книгарня «Є» (вул. Соборна, 44)

17.00 — Екскурсія «Загадковий світ театру» та перегляд фрагменту із вистави «Таїна буття» — КЗ Сумський обласний театр для дітей та юнацтва (вул. Покровська, 6) — за попереднім записом!

17.00 — Інтерактивна музейна акція «Проба пера» — Сумський обласний краєзнавчий музей (вул. Г. Кондратьєва,2)

17.30 -21.00 — «Історія одного портрету», «Забуті скарби сумського фарфору» — Сумський обласний краєзнавчий музей (вул. Г. Кондратьєва, 2)

17.30 -19.00 — «Двадцяте століття починається. Суми і сумчани на рубежі віків» — Сумський обласний краєзнавчий музей (вул. Покровська, 2)

17.30-19.00 — Виставка живопису «Пошук — 4» — Галерея «Академічна» (вул. Петропавлівська, 59)

18.00 — Проект «Поетична весна» — Будинок-музей А.П. Чехова (вул. Чехова, 79) — за попереднім записом!

18.00 — «Дом, который построил Свифт» — Аматорський театр «Трафарет»(внутрішній дворик ННІ БТ “УАБС”,  вул. Петропавлівська, 57) —за попереднім записом! тел. 063 140 45 59

19.00 — Лекція «Музейні шедеври та їх пригоди» — Студія 18 (вул. Соборна,36)

19.00 — Виставка кращих робіт конкурсу соціальної фотографії «Суми. Проблеми сьогодення» — POINT #eduspace (вул. Харківська 3/2)

19.00 — Виставка орігамі «Пластика паперу» від Харківської студії  «Орігамка» — Антикафе ДОМ (вул. Набережна р. Стрілки, 10, 3-й поверх)

19.30 — Проект «Виявлення» ленд-арт симпозіуму «Простір прикордоння» — Галерея «Академ-Арт» (вул. Петропавлівська, 59)

20.00 — Виставка живопису Ірини Проценко «Міфи та реальність» — Конгрес-центр СумДУ (вул. Покровська, 1)

20.30 — Музейний квартал:«Візуалізація мрії»,«Стіни музею оживають» (слайд-шоу) — Театральна площа

20.30 — Перфоманс «Є контакт» ТО «Дикобраз» — вул. Соборна, 27

21.30 — Виставка живопису «Сквот на вулиці Олегівькій» (Київ) — Сумська міська галерея (вул. Соборна, 27)

22.00 — Казковий сон «Ніч на полонині» за О.Олесем — Народний театр «Шпаківня» та Творче об’єднання “Дикобраз”- Сквер Т.Г. Шевченка

22.30 — Екскурсія «Пам’ята-YOU» — Творче об’єднання  «Дикобраз» — за попереднім записом!

23.30 — Екскурсія «Пам’ята-YOU» — Творче об’єднання  «Дикобраз» — за попереднім записом!

Запис на екскурсії  у Сумській міській галерї (вул. Соборна, 27)

 
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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