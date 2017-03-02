Сумские фискалы получили начальников В Главном управлении ГФС в Сумской области назначены начальник и его заместитель.

Начальником ГУ ГФС в Сумской области с 12 мая 2017 года в соответствии с приказом ГФС Украины №1101 о назначен Алексей Мазуренко, который с ноября 2015 года исполнял обязанности на этой должности.

Напомним, что Алексей Владимирович Мазуренко родился в 1970 году в г. Хабаровск. Окончил Сумской государственный аграрный университет по квалификации учет и аудит.

В налоговых органах работает с 2000 года. Прошел путь в аппарате ГНА в Сумской области от старшего государственного налогового инспектора до заместителя начальника управления. С 2005 года возглавлял Роменскую межрайонную государственную налоговую инспекцию. Затем ГНИ в г. Сумы и Шосткинскую ОГНИ. В ноябре 2014 года назначен на должность первого заместителя начальника ГУ ГФС в Сумской области.

Приказом ГФС Украины от 12 мая 2017 №1102 о заместителем начальника ГУ ГФС в Сумской области назначен Юрий Мельник.

Юрий Мельник родился в Сумах в 1974 году. Окончил Сумской сельскохозяйственный институт, Украинский государственный университет пищевых технологий и Сумской национальный аграрный университет.

Юрий Владимирович с 1994 года работал в коммерческих структурах, в 2005 году был заместителем главы Роменской райгосадминистрации. С 2005 по 2008 год занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам ООО «Сумыспирт».

В налоговых органах Юрий Владимирович работает с 2008 года, находился на руководящих должностях в Конотопской ОГНИ, Сумской межрайонной ГНИ. Последнее место работы - начальник Государственной налоговой инспекции в г. Сумы.

Алексей Мазуренко и Юрий Мельник назначены на должности как победители конкурса, который проходил в ГФС Украины, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.