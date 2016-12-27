В Глухове нашли старинное кладбище

По словам приглашенного археолога, эта территория является исторической частью города, а, исходя из расположения останков, есть предположение, что строители разрыли старинное захоронение по христианскому обряду XVIII века. Кроме того там были найдены и остатки глиняной посуды.
Данное событие полицейские внесли в единый реестр досудебных расследований Указанные кости изъяты для проведения дальнейших экспертных исследований, сообщает отдел коммуникаций полиции в Сумской области.
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