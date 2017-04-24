«Сумы» одержали вторую победу подряд Сегодня, 13 мая, ПФК «Сумы» сумел впервые с октября одержать победу на своем поле, обыграв «Черкасский Днепр», с еще большей силой закрутив борьбу за выживание.

Первый тайм оказался пресным на моменты: на неплохих скоростях, но без опасности. Хозяева начали добавлять в активности сразу же после перерыва. «Днепряне» в обороне также не отсиживались и могли рассчитывать на голы, но надежно действовали оборона и голкиперы, пишет ua-football.com.

Чем ближе было окончание встречи, тем больше сумчане зажимали соперника в его штрафной. Успех принес угловой, который породил панику около ворот Будюка, мяч на линии штрафной получил Недоля и пробил через частокол игроков, голкипер среагировать на выстрел попросту не успел.

«Днепр» впервые за пять игр пропускает на выезде, а «Сумы» прерывают серию из девяти игр без побед в родных стенах. Теперь «горожане» сыграют с «Горняком-Спортом», черкащане - с «Гелиосом».

«Сумы» остались на вылетающей шестнадцатой строчке, имея в активе 29 очков. На два больше у МФК «Николаев» и черновицкой «Буковины», еще на очко больше у «Ингульца» из Петрово. До конца турнюра осталось три тура.