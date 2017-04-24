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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:36103

«Сумы» одержали вторую победу подряд

Сегодня, 13 мая, ПФК «Сумы» сумел впервые с октября одержать победу на своем поле, обыграв «Черкасский Днепр», с еще большей силой закрутив борьбу за выживание.

Первый тайм оказался пресным на моменты: на неплохих скоростях, но без опасности. Хозяева начали добавлять в активности сразу же после перерыва. «Днепряне» в обороне также не отсиживались и могли рассчитывать на голы, но надежно действовали оборона и голкиперы, пишет ua-football.com.

Чем ближе было окончание встречи, тем больше сумчане зажимали соперника в его штрафной. Успех принес угловой, который породил панику около ворот Будюка, мяч на линии штрафной получил Недоля и пробил через частокол игроков, голкипер среагировать на выстрел попросту не успел.

«Днепр» впервые за пять игр пропускает на выезде, а «Сумы» прерывают серию из девяти игр без побед в родных стенах. Теперь «горожане» сыграют с «Горняком-Спортом», черкащане - с «Гелиосом».

«Сумы» остались на вылетающей шестнадцатой строчке, имея в активе 29 очков. На два больше у МФК «Николаев» и черновицкой «Буковины», еще на очко больше у «Ингульца» из Петрово. До конца турнюра осталось три тура.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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