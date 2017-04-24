Состоялся круглый стол, посвященный бизнес-перспективам Сумского НПО и планам по погашению зарплатной задолженности 13 мая по инициативе Сумской областной государственной администрации в ПАО «Сумское НПО» прошла встреча, посвященная дальнейшим перспективам предприятия и путям преодоления зарплатного кризиса, вызванного нехваткой заказов.

В совещании приняли участие первый заместитель председателя ОГА Александр Марченко, первый заместитель председателя Сумского областного совета Анатолий Ричкаль, генеральный директор СНПО Алексей Цымбал вместе с другими функциональными руководителями, а также представители профсоюзов.

Данный круглый стол стал продолжением диалога, начатого по результатам совещания, состоявшегося после того, как несколько сотен человек в конце апреля перекрыли ул. Металлургов с требованием погасить зарплатную задолженность. «На предыдущей встрече мы наметили ряд шагов для урегулирования ситуации. Теперешняя наша цель – во-первых, выяснить, выполняются ли пункты протокола, который был подписан, и, во-вторых, обозначить наши следующие действия», – отметил Александр Марченко.

Что касается реализации ранее озвученных намерений, Алексей Цымбал сообщил, что предприятие выполнило взятые обязательства. В частности, до 1 мая трудовому коллективу было перечислено первую половину декабрьской зарплаты, а с 13 мая осуществляется выплата второй части заработка за декабрь. «В этом аспекте хотелось бы отметить большую роль областной власти и прежде всего главы Сумщины Николая Клочко, благодаря усилиям которого заводу наконец-то перечислили пеню за несвоевременно возмещенный НДС. Этих средств хватило на зачисление половины месячной зарплаты сумским машиностроителям, а также на проведение части выплат тем, кто уволился», – пояснил гендиректор СНПО.

Анатолий Ричкаль в свою очередь добавил, что областной совет также выполнил обещание, направив обращение к Президенту, Верховной Раде и Кабинету Министров Украины относительно решения кризисной ситуации, сложившейся на предприятии.

Следующее, на чем подробно остановились присутствующие, – дальнейшие ожидания руководства объединения по наполнению портфеля заказов и погашению зарплатной задолженности.

«Наш рынок сбыта очень сузился после начала агрессии Кремля. Если не брать во внимание новые рынки, которые пока дают весьма скромные объемы работ, то можно констатировать, что главные наши надежды на 2017 год – это проекты из Ирана и Узбекистана. При этом с ближневосточными заказчиками контракты мы заключили в конце прошлого года, а вот решение узбекских коллег еще надо дождаться. Вместе с тем активное сотрудничество как с одними, так и другими сможет начаться не ранее, чем в июле. В Иране сейчас все внимание приковано к президентским выборам, деловая активность замерла и будет восстановлена только после того, как в тамошних властных кабинетах все станет на свои места. По поводу Узбекистана, как я уже сказал, оглашение результатов тендеров, за которые мы боремся, анонсируется на второй месяц лета. Мы прилагаем все усилия, чтобы получить в них победу. Но и конкуренты не дремлют и с радостью используют события, которые имели место вокруг завода. Конечно же, недавняя акция протеста вызвала большое беспокойство партнеров. 12 мая узбекская делегация даже приезжала на предприятие, чтобы убедиться, следует ли размещать у нас заказы. И если техническая сторона вопроса у них сомнений не вызывала, то настроения в коллективе – еще как», – отметил Алексей Цымбал.

По его словам, администрация Сумского НПО сделает все от нее зависящее, чтобы до конца мая выплатить работникам первую половину январского заработка, а в июне выдать вторую его часть и половину зарплаты за февраль. Активизировать выплаты генеральный директор объединения рассчитывает в июле при условии, что иранцы, наконец, начнут финансировать подписанные договора, а также станет известна судьба узбекских проектов.

«Профсоюзы, действующие в объединении, требуют погашать 1,5-месячную задолженность ежемесячно. Однако есть объективные реалии – пока оборотных средств недостаточно. Бесспорно, можно все дальнейшие поступления направить исключительно на закрытие зарплатного долга, не оплачивая, например, потребленные энергоресурсы, а не закупая материалы под производственные нужды, но что дальше? Уже через два-три месяца завод остановится. Возможно, для наших недоброжелателей это и есть главная цель, но у нас другая задача – руководство СНПО хочет, чтобы предприятие работало. Следовательно, мы и дальше будем балансировать, расставлять приоритеты и, надеюсь, что все-таки сможем преодолеть те трудности, с которыми пришлось столкнуться. Рассчитываем, что прорыв произойдет в июле. Если наши ожидания оправдаются, сможем выйти на тот режим выплат, который требуют профсоюзы. Если нет, то, наверное, придется ставить вопрос о сокращении, поскольку имеющихся сейчас объемов работ мало для содержания более чем шеститысячного трудового коллектива», – сказал Алексей Цымбал.

Еще один путь к нормализации положения сумских машиностроителей – привлечение к выполнению заказов на внутреннем рынке. Но практика показывает, что свои производители отечественным заказчикам (а это в основном госкомпании) неинтересны. Подобного отношения к национальному продукту нет ни в одной стране, подчеркнул руководитель Сумского НПО. «Мы сделали массу попыток достучаться до органов государственной власти, чтобы, в конце концов, они перешли от деклараций к конкретным действиям в вопросах развития украинской промышленности и защиты нацпроизводителя. Но пока что никаких сдвигов нет, и это огорчает. Потому что очень не хочется верить, что мы, а вместе с нами еще десятки машиностроительных предприятий государства, не нужны собственной стране. Мы же не просим подачек. Мы говорим: дайте нам работу. И можем заверить: сделаем ее на совесть – не хуже, чем зарубежные компании, и при этом значительно дешевле», – добавил Алексей Цымбал.

Продолжая тему встречи, Анатолий Ричкаль отметил, что выбранный формат общения максимально конструктивен. «Митинги, перекрытия улиц никакой пользы не принесут. Это исключительно та картинка, которую только и ждут враги Украины и конкуренты СНПО. Я лично был на акции по ул. Металлургов. Там собралось много людей, которые никакого отношения к заводу не имеют и заинтересованы в дестабилизации ситуации как внутри предприятия, так и в целом в Сумах и Сумской области. Они просто нагло спекулируют эмоциями машиностроителей и используют их в своих целях. И наша задача как власти – предотвратить такие проявления. Сделать это можем как раз с помощью таких вот круглых столов, которые следует проводить периодически и в дальнейшем. Нашему краю нужен покой и стабильность. Что касается помощи объединению в вопросе урегулирования кризисного положения, то мы готовы предоставлять любую поддержку», – отметил первый заместитель председателя облсовета.

Дальнейшее содействие СНПО пообещал и первый заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Александр Марченко. «ОГА вместе с другими органами местного самоуправления уже неоднократно обращались к высшему руководству государства по поводу предприятия, были приложены все усилия, чтобы объединению начали более-менее регулярно возмещать НДС и т.п. Мы и дальше будем бок о бок с сумскими машиностроителями. Судьба СНПО – это также судьба города и области. Главное – чтобы было понимание внутри самого предприятия, так как именно коллектив может как спасти его, так и уничтожить», – подчеркнул Александр Марченко.

По результатам совещания был сформирован новый протокол, в котором зафиксировано обязательство администрации по погашению зарплатной задолженности в течение мая-июля. Кроме того, участники круглого стола отметили, что необходимо найти способ, как достучаться к государственной власти, чтобы она все-таки отреагировала на те проблемы, которые сейчас переживает отечественное машиностроение и украинская промышленность в целом. Договорились также провести очередную встречу в таком же формате в конце следующего месяца, где обсудить свои дальнейшие действия.

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