Мэра Сум призвали не продлевать контракт Однорогу Представители общественной комиссии (ОК) по вопросам транспорта обратились к Сумскому городскому голове Александру Лысенко с рекомендацией не продлевать контракт директору КП «Электроавтотранс» Виталию Однорогу.

Так представитель ОК по вопросам транспорта Владимир Ведмедев отмечает, что в течение периода, когда Виталий Однорог является директором предприятия ситуация в части обслуживания пассажиров значительно ухудшилась и является совершенно недопустимой. И это связано, прежде всего, не с недофинансированием предприятия, а с человеческим фактором.

Дисциплина на КП «Электроавтотранс» за отмеченный период упала. Транспорт постоянно, ежедневно, нарушает график движения путем его опережения. Расписания, размещенные на остановках, часто являются неактуальными, либо отсутствуют вообще. Надлежащая работа по актуализации расписаний, как на сайте предприятия, так и непосредственно на остановках не ведется. К тому же, речь идет не о новых расписаниях, требующих определенных средств, а о самых обычных ламинированных листах бумаги.

Автоинформаторы в новых троллейбусах почти не используются, остановки не объявляются и не показываются, а информационное табло выключено, хотя техника преимущественно находится в исправном состоянии. Общественная экспертная комиссия по вопросам транспорта в отличие от временной депутатской комиссии, определившей будущего директора, как очень слабо управляемого, не предъявляла возражений относительно назначения Виталия Единорога директором КП, считая, что следует предоставить ему возможность проявить себя. Однако сейчас представители общественной комиссии констатируют, что отведенное время прошло, а ситуация лишь ухудшилась.

Представитель ОК по вопросам транспорта Дмитрий Шестернев, говорит, что руководитель КП «Электроавтотранс» не выполняет свои должностные обязанности надлежащим образом. Известно, что контракт с действующим директором заключался на один год, за это время не видно никаких сдвигов в положительном направлении, а скорее наоборот. Он отмечает, что распространена практика включения в контракты с руководителями КП пункта, который предусматривает, что в случае отсутствия сообщения сторонами о расторжении контракта за 30 дней, он считается продленным на тот же срок, на который заключался раньше. Фактически это пролонгация по принципу молчаливого согласия. Позиция городского головы о продлении, или не продлении контракта с Виталием Однорогом представителям ОК неизвестна.

Представительница ОК по вопросам транспорта Алёна Королева, рассказывает, что еще 11 ноября прошлого 2016 года вступило в законную силу решение суда, по которому руководство КП должно предоставить ей ответ на запрос. Этот запрос подавался с целью изучения работы предприятия и внесения своих экспертных предложений. Однако поскольку до сих пор решение суда не выполнено, то сейчас пришлось обратиться в прокуратуру. Конечно, очень трудно сотрудничать с лицом, для которого даже судебное решение не является аргументом к действию.

Представители общественной комиссии констатируют, что, по их мнению, политика директора КП «Электроавтотранс» сводится, прежде всего, к заигрыванию с коллективом предприятия вопреки интересам потребителей. Они считают нецелесообразным продлевать контракт Виталию Однорогу, а предлагают оставить его исполняющим обязанности директора до тех пор, пока ситуация на предприятии кардинально не изменится к лучшему или же не найдется человек способный качественно выполнять работу директора.