В КП «Электроавтотранс» сыграли в прятки

ПРОТОКОЛ № 25

Засідання тимчасової контрольної комісії Сумської міської ради VII скликання

з діяльності КП СМР «Електроавтотранс»

від 12 квітня 2018 року м. Суми, 40007, вул. Харківська, 113,

актова зала, 1300 – 1500

Усього членів тимчасової контрольної комісії (далі – ТКК) – 7 осіб.

Присутні – 5 осіб: Баранов А.В., Гризодуб Г.П., Рябенков О.В., Левченко Ю.О., Чепік В.І.

Відсутні – 2 особи: Бутенко Д.М., Шилов В.О.

Головуючий на засіданні – голова тимчасової контрольної комісії Рябенков О.В.

Запрошені:

- в.о. директора КП «Електроавтотранс» СМР Кривенко Анатолій Іванович.

- голова громадської комісії з питань транспорту СМР Ведмедєв Володимир Михайлович.

- член громадської комісії з питань житлово-комунального господарства та міської інфраструктури Дворниченко Володимир Миколайович.

- громадянка Сердюк Наталія Олександрівна.

- громадянин Нестеренко О.

- журналіст газети «Данкор» Ольшанська Діана.

- журналіст «Академ ТВ» Назаренко Ігор.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження порядку денного засідання ТКК.

2. Про відповідь Сумського міського голови Лисенка О.М. на звернення ТКК (витяг з протоколу № 24 від 05.03.2018 року)щодо вжиття дій по проведенню на КП ЕАТ СМР службового розслідування з приводу, зазначеного у зверненні громадянки Сердюк Н.О. від 30.01.2018 р.

3. Про відповідь Департаменту інфраструктури міста СМР на звернення ТКК (витяг з протоколу № 24 від 05.03.2018 року) щодо офіційного пояснення на депутатське запитання «Місця зупинок для автобусів загального призначення, тролейбусів та маршрутних таксі, класифікації зупинок маршрутного транспорту, основні елементи зупинок, розміри, довжина, ширина зупинкового майданчика, в’їзди та виїзди із зупинкового майданчика, визначення умов безпеки дорожнього руху на зупинках».

4. Про Стратегію розвитку КП «Електроавтотранс» СМР на 5 років.

5. Про цілі та очікувані результати в кількісних показниках роботи фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою КП (надіслати ТКК до 30.03.2018).

6. Про економічну доцільність та ефективність нещодавно введених маршрутів (тролейбуси № 15/15а, автобуси 62, 63, 64, 65, 58а) та плани щодо використання нового рухомого складу.

7. Про результати функціонування маршрутів руху для великих автобусів КП.

8. Про звіт щодо роботи КП за І квартал 2018 р.

9. Про графіки руху: актуальність діючих графіків руху, які розташовані на зупинках громадського транспорту та збільшення випуску у міжпіковий період.

10. Про фактичне збільшення випуску внаслідок випуску групи навчання водіїв тролейбусу та найму нових водіїв автобусів. Прогнозоване збільшення випуску у майбутньому.

11. Про проведення ремонту тролейбусів особливо великої місткості типу ЗіУ-10 і ЮМЗ-Т1.

12. Про звіт директора щодо виконання конкурсних зобов’язань при обійманні посади директора КП СМР «Електроавтотранс».

13. Про різне.

Член ТКК Григодуб Г.П. висловив своє обурення тим фактом, що голова ТКК Рябенков О.В. при організації проведенні даного засідання не врахував звернення директора КП Однорога В.Л., який письмово повідомив ТКК про своє відрядження і не можливість явки на дане засідання ТКК.

Член ТКК Гризодуб Г.П. залишив засідання ТКК.

О 14:15 до засідання приєдналась секретар ТКК Левченко Ю.О.

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного засідання ТКК.

ВИСТУПИЛИ:

Рябенков О.В.:

- нагадав присутнім, що про сьогоднішню дату засідання було ним офіційно озвучено на попередньому засіданні ТКК, а саме: 05.03.2018 року, проект порядку денного даного засідання ТКК було оприлюднено на офіційному сайті СМР та розіслано всім учасникам процесу на електронні пошти у 03.04.2018 о 17:03. Нагадав присутнім про те, що останнє засідання ТКК було вкрай важко зібрати, оскільки члени ТКК три рази поспіль не мали можливості бути присутніми на засіданнях. Тому, коли було з’ясовано про наявність кворуму на даному засіданні, ним було прийняте рішення про проведення даного засідання. Нагадав присутнім про те, що Однорог не був присутнім і на попередніх двох засіданнях ТКК.

- уточнив у Кривенка А.І чи отримував від Однорога В.Л. якісь доручення щодо участі у даному засіданні ТКК та наданні запитуваної ТКК інформації.

- Кривенко А.І. відповів, що жодних доручень від Однорога В.Л. не отримував, безрезультатно намагався викликати на дане засідання ТКК працівників КП та безпосередніх виконавців, а саме:

начальник планово-економічного відділу КП «Електроавтотранс» СМР Ковтуненко Тетяна Анатоліївна.

головний бухгалтер КП «Електроавтотранс» СМР Раліна Тетяна Вікторівна.

фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою КП «Електроавтотранс» СМР Крячко І.

- обговорили питання щодо встановлення опор, наголосив, що Стратегію розвитку КП Однорог В.Л. так досі і не написав і створити цей документ взагалі не в змозі, зауважив, що отримали від Войтенка В.В. суто формальні відповіді на звернення ТКК щодо ситуації з гром. Сердюк Н.О., питання позитивно не вирішено, відсутня інформація по очікуваним результатам в кількісних показниках роботи фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою КП, підсумував, що в такій ситуації ТКК вкрай важко працювати.

- запропонував порядок денний засідання ТКК з 9 питань, які пропонувалися для розгляду на засіданні ТКК 15.02.2018 року, але за відсутністю кворуму на засіданні ТКК так і не були розглянуті. Вказаний проект порядку денного з усіма додатковими матеріалами був надісланий всім членам ТК та громадськості на електронні адреси. Звернувся до присутніх з проханням надати свої пропозиції.

- запропонував членам ТКК порядок денний з 4 питань.

- Ведмедєв В.М. запропонував включити до порядку денного питання «Про відповідь КП "Електроавтотранс" на усне звернення Нестеренка О.М. від 05.03.2018 року щодо порушень у роботі підприємства». Рябенков О.В. з’ясував, що громадянин Нестеренко станом на сьогоднішній день так і не отримав від КП відповіді на своє звернення, тому запропонував перенести розгляд цього питання на наступне засідання, доручити юристам КП та директору надати офіційну письмову відповідь гром. Нестеренку та надати свої пояснення з цього приводу на наступному засіданні ТКК.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Затвердити порядок денний засідання ТКК з 5 питань:

- Про відповідь Сумського міського голови Лисенка О.М. на звернення ТКК (витяг з протоколу № 24 від 05.03.2018 року)щодо вжиття дій по проведенню на КП ЕАТ СМР службового розслідування з приводу, зазначеного у зверненні громадянки Сердюк Н.О. від 30.01.2018 р.

- Про відповідь Департаменту інфраструктури міста СМР на звернення ТКК (витяг з протоколу № 24 від 05.03.2018 року) щодо офіційного пояснення на депутатське запитання «Місця зупинок для автобусів загального призначення, тролейбусів та маршрутних таксі, класифікації зупинок маршрутного транспорту, основні елементи зупинок, розміри, довжина, ширина зупинкового майданчика, в’їзди та виїзди із зупинкового майданчика, визначення умов безпеки дорожнього руху на зупинках».

- Про фактичне збільшення випуску внаслідок випуску групи навчання водіїв тролейбусу та найму нових водіїв автобусів. Прогнозоване збільшення випуску у майбутньому.

- Про проведення ремонту тролейбусів особливо великої місткості типу ЗіУ-10 і ЮМЗ-Т1.

- Про відношення директора КП «ЕАТ» СМР Однорога В.Л. до своїх обов’язків як директора КП та відношення до надання інформації на звернення ТКК.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 4 (Баранов А.В., Левченко Ю.О., Рябенков О.В., Чепік В.І.);

«Проти» – 0;

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ: Про відповідь Сумського міського голови Лисенка О.М. на звернення ТКК (витяг з протоколу № 24 від 05.03.2018 року)щодо вжиття дій по проведенню на КП ЕАТ СМР службового розслідування з приводу, зазначеного у зверненні громадянки Сердюк Н.О. від 30.01.2018 р.

ВИСТУПИЛИ: Сердюк Н.О., яканаголосила, що з відповіді в.о. міського голови з виконавчої роботи Войтенка В.В. від 11.04.2018 року за № 715/03.02.02-17 з’ясовується, що дорога на тій зупинці була розчищена лише біля металевої будки, що є порушенням існуючих норм, бо на зупинці може бути одночасно декілька транспортних засобів, наголосила, що влада вживає багато дій, щоб скрити цей інцидент.

УХВАЛИЛИ:

2.1. Відповідь в.о. міського голови з виконавчої роботи Войтенка В.В. від 11.04.2018 року за № 715/03.02.02-17 прийняти до відома (додається до протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 4 (Баранов А.В., Левченко Ю.О., Рябенков О.В., Чепік В.І.);

«Проти» – 0;

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ: Про відповідь Департаменту інфраструктури міста СМР на звернення ТКК (витяг з протоколу № 24 від 05.03.2018 року) щодо офіційного пояснення на депутатське запитання «Місця зупинок для автобусів загального призначення, тролейбусів та маршрутних таксі, класифікації зупинок маршрутного транспорту, основні елементи зупинок, розміри, довжина, ширина зупинкового майданчика, в’їзди та виїзди із зупинкового майданчика, визначення умов безпеки дорожнього руху на зупинках».

УХВАЛИЛИ:

3.1. Відповідь Департаменту інфраструктури міста СМР від 21.03.2018 року за № 793/05.01.01-06 прийняти до відома (додається до протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 4 (Баранов А.В., Левченко Ю.О., Рябенков О.В., Чепік В.І.);

«Проти» – 0;

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ: Про фактичне збільшення випуску внаслідок випуску групи навчання водіїв тролейбусу та найму нових водіїв автобусів. Прогнозоване збільшення випуску у майбутньому.

ВИСТУПИЛИ:

- Кривенко А.І. повідомив, що зараз проходять навчання 12 осіб, процес навчання триває і зараз, в чому можуть переконатись всі присутні тут, завітавши до класу навчання, навчання триває 5,5 місяців, до кінця червня група буде випущена.

- Рябенков О.В. запитав чому в класі не 15 учнів, а лише 12.

- Кривенко А.І. відповів, що вважає основною причиною цього погану роботу КП у сфері інформування населення про можливість проходження такого навчання на водіїв.

- Рябенков О.В. уточнив про те, які були вжиті КП заохочувальні дії по залученню нових водіїв. Відповіді не отримав.

УХВАЛИЛИ:

4.1. Усну інформацію в.о. директора КП ЕАТ СМР Кривенка А.І. взяти до уваги.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 4 (Баранов А.В., Левченко Ю.О., Рябенков О.В., Чепік В.І.);

«Проти» – 0;

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ: Про проведення ремонту тролейбусів особливо великої місткості типу ЗіУ-10 і ЮМЗ-Т1.

ВИСТУПИЛИ: Кривенко А.І. повідомив, що КП самостійно може виконувати ремонти лише ЗіУ-9 та ЗіУ-10, ремонтЮМЗ-Т1 КП власними силами виконати не може. Заплановано виконати ремонт трьох тролейбусів. В даний час на КП є проблеми з вакантною посадою електрика. На сьогоднішній день є 4-5 тролейбусів, які готові до випуску, але на них немає водіїв.

УХВАЛИЛИ:

5.1. КП СМР «ЕАТ» у термін до 20.04.2018 року надати на розгляд ТКК свої пропозиції щодо:

-придбання/ремонту рухомого складу КП,

- водїв тролейбусів;

- очищення зупинок громадського транспорту від снігу (скільки метрів необхідно очищати).

5.2. КП «Паркінг» СМР у термін до 20.04.2018 року надати на розгляд ТКК інформацію щодо комунального замовлення на очищення снігу на зупинках громадського транспорту в м. Суми.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 4 (Баранов А.В., Левченко Ю.О., Рябенков О.В., Чепік В.І.);

«Проти» – 0;

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ: Про відношення директора КП «ЕАТ» СМР Однорога В.Л. до своїх обов’язків як директора КП та відношення до надання інформації на звернення ТКК.

ВИСТУПИЛИ: Баранов А.В. зауважив, що станом на даний час Однорог В.Л. не виконує тих очікувань, які він давав. Наголосив на тому, що Однорог В.Л. не в змозі розробити хоча б якусь Стратегію розвитку КП, тому такого директора треба замінити на більш ефективного. Запропонував членам ТКК визнати роботу директора КП СМР «Електроавтотранс» Однорога В.Л. не задовільною, не рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М.укладати на новий строк Контракт між Сумською міською радою та Однорогом В.Л., після 17.05.2018 року оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора КП.

УХВАЛИЛИ:

6.1. Визнати роботу директора КП СМР «Електроавтотранс» Однорога В.Л. не задовільною.

6.2. Не рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М.укладати на новий строк Контракт між Сумською міською радою та Однорогом В.Л.

6.3. Рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М.оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора КП СМР «Електроавтотранс».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 4 (Баранов А.В., Левченко Ю.О., Рябенков О.В., Чепік В.І.);

«Проти» – 0;

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

Голова ТКК О.В. Рябенков

Секретар ТКК Ю.О. Левченко

Виконавець: Конікова С.А., 700-617





СУМСЬКА МІСЬКА РАДА Тимчасова контрольна комісія Сумської міської ради VII скликання з діяльності КП СМР «Електроавтотранс» 40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2, тел.: +38 (0542) 700-617

від 12.04.2018 року № 1

Сумському міському голові

Лисенку О.М.

ВИТЯГ

з протоколу № 25

від 12.04.2018 року

6. СЛУХАЛИ: Про відношення директора КП «ЕАТ» СМР Однорога В.Л. до своїх обов’язків як директора КП та відношення до надання інформації на звернення ТКК.

ВИСТУПИЛИ: Баранов А.В. зауважив, що станом на даний час Однорог В.Л. не виконує тих очікувань, які він давав. Наголосив на тому, що Однорог В.Л. не в змозі розробити хоча б якусь Стратегію розвитку КП, тому такого директора треба замінити на більш ефективного. Запропонував членам ТКК визнати роботу директора КП СМР «Електроавтотранс» Однорога В.Л. не задовільною, не рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М.укладати на новий строк Контракт між Сумською міською радою та Однорогом В.Л., після 17.05.2018 року оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора КП.

УХВАЛИЛИ:

6.1. Визнати роботу директора КП СМР «Електроавтотранс» Однорога В.Л. не задовільною.

6.2. Не рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М.укладати на новий строк Контракт між Сумською міською радою та Однорогом В.Л.

6.3. Рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М.оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора КП СМР «Електроавтотранс».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 4 (Баранов А.В., Левченко Ю.О., Рябенков О.В., Чепік В.І.);

«Проти» – 0;

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

З повагою,

голова ТКК О.В. Рябенков

Конікова С.А.: 700-617





СУМСЬКА МІСЬКА РАДА Тимчасова контрольна комісія Сумської міської ради VII скликання з діяльності КП СМР «Електроавтотранс» 40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2, тел.: +38 (0542) 700-617

від 12.04.2018 року № 2

Директору КП «Паркінг» СМР

Славгородському О.В.

40000, місто Суми,

вул. Горького 21

ВИТЯГ

з протоколу № 25

від 12.04.2018 року

5. СЛУХАЛИ: Про проведення ремонту тролейбусів особливо великої місткості типу ЗіУ-10 і ЮМЗ-Т1.

ВИСТУПИЛИ:

- Кривенко А.І. повідомив, що КП самостійно може виконувати ремонти лише ЗіУ-9 та ЗіУ-10, ремонтЮМЗ-Т1 КП власними силами виконати не може. Заплановано виконати ремонт трьох тролейбусів. В даний час на КП є проблеми з вакантною посадою електрика. На сьогоднішній день є 4-5 тролейбусів, які готові до випуску, але на них немає водіїв.

УХВАЛИЛИ:

5.1. КП СМР «ЕАТ» у термін до 20.04.2018 року надати на розгляд ТКК свої пропозиції щодо:

-придбання/ремонту рухомого складу КП,

- водїв тролейбусів;

- очищення зупинок громадського транспорту від снігу (скільки метрів необхідно очищати).

5.2. КП «Паркінг» СМР у термін до 20.04.2018 року надати на розгляд ТКК інформацію щодо комунального замовлення на очищення снігу на зупинках громадського транспорту в м. Суми.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 4 (Баранов А.В., Левченко Ю.О., Рябенков О.В., Чепік В.І.);

«Проти» – 0;

«Утримався» – 0.

Рішення прийнято.

З повагою,

голова ТКК О.В. Рябенков

Конікова С.А.: 700-617