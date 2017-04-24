В Шостке из-за стиральной машины чуть не сгорел двухквартирный дом

О пожаре сообщила жительница дома, которая увидела искры и дым из стиральной машины. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 7 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что на кухне горит стиральная машина и образовалось задымление. Поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 15:28 пожарные локализовали возгорание, в 15:35 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Благодаря своевременному вызову жительницей квартиры Службы спасения удалось ликвидировать пожар на начальной стадии, а материальный ущерб - свести к минимуму.
В результате пожара уничтожено стиральную машину, повреждена стена на площади 2 кв. м, микроволновую печь.
По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети. Поэтому, чтобы предотвратить подобные случаи, не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний. При использовании электроприборов прежде всего проверьте исправность электросети, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов.
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