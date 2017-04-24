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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:11367

В Сумах активизировались мошенники

За сутки патрульные зафиксировали 2 случая, когда преступники пытались мошенническим путем завладеть денежными средствами жителей Сум.

Так, около 15 часов, 64-летнему мужчине позвонили с незнакомого номера. Собеседник сообщил, что его сын попал в ДТП, и для того, чтобы осуществить его лечение, необходимы деньги в сумме 15000 гривен. Не теряя времени, пенсионер позвонил сыну, который сообщил, что с ним все в порядке. После этого гражданин сообщил о данном происшествии полицию.

Уже через полтора часа инспекторы получили похожее сообщение с улицы Семьи Линтваревых. Там женщине позвонили со скрытого номера. Неизвестный сообщил, что он работает следователем и хочет помочь спасти сына заявительницы, которого недавно забрали в СИЗО. Для решения вопроса псевдоправоохранитель попросил приготовить и, в дальнейшем, передать ему 5000 долларов или 30000 гривен. Женщина позвонила своему сыну, который сообщил, что он на работе и с ним все в порядке. Она также обратилась в полицию для фиксации указанного события.

Полицейские вызвали на место следователей.

Право Мошенничество
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«Перестрелка» Бена Уитли (Великобритания, Франция, 2016)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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