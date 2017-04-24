«Нефтяник» вырвал ничью у «Буковины»

Матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге прошел 17 мая в Черновцах. «Буковина» в первом тайме забила в ворота ахтірчан два мяча, которые на свой счет записали Билык (автогол) и Жовтюк.
Однако команде гостей после перерыва удалось отыграться. За 15 минут до финального свистка за «Неафтяник» по одному голу забили Бояринцев и Войцеховский.
В итоге 2:2, на счету «нефтяников» 47 очков и по-прежнему шестое место в турнирной таблице.
Напомним, «Сумы» вчера проиграли в Горишних Плавнях все также в двух очках от полуспасительного плей-офф.
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