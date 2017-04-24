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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5364

«Нефтяник» вырвал ничью у «Буковины»

Ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» в гостях сыграл вничью с черновицкой «Буковиной».

Матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге прошел 17 мая в Черновцах. «Буковина» в первом тайме забила в ворота ахтірчан два мяча, которые на свой счет записали Билык (автогол) и Жовтюк.

Однако команде гостей после перерыва удалось отыграться. За 15 минут до финального свистка за «Неафтяник» по одному голу забили Бояринцев и Войцеховский.

В итоге 2:2, на счету «нефтяников» 47 очков и по-прежнему шестое место в турнирной таблице.

Напомним, «Сумы» вчера проиграли в Горишних Плавнях все также в двух очках от полуспасительного плей-офф.

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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