«Нефтяник» вырвал ничью у «Буковины» Ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» в гостях сыграл вничью с черновицкой «Буковиной».

Матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге прошел 17 мая в Черновцах. «Буковина» в первом тайме забила в ворота ахтірчан два мяча, которые на свой счет записали Билык (автогол) и Жовтюк.

Однако команде гостей после перерыва удалось отыграться. За 15 минут до финального свистка за «Неафтяник» по одному голу забили Бояринцев и Войцеховский.

В итоге 2:2, на счету «нефтяников» 47 очков и по-прежнему шестое место в турнирной таблице.

Напомним, «Сумы» вчера проиграли в Горишних Плавнях все также в двух очках от полуспасительного плей-офф.