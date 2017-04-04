В Шостке задержали разбойника, ограбившего магазин Менее суток понадобилось полицейским, чтобы установить и задержать 20-летнего жителя Чернигова, совершившего разбойное нападение на магазин в Шостке. Угрожая ножом, парень забрал из кассы магазина почти 5000 гривен и отобрал у продавщицы дорогой мобильный телефон.

На линию «102» поступило сообщение от 30-летней жительницы Шостки, которая работает продавцом в одном из городских магазинов. Испуганная женщина рассказала полицейским, что неизвестный зашел в магазин и, угрожая ей ножом, завладел почти пятью тысячами гривен из кассы и ее мобильным телефоном. На указанное место сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции и группы «быстрого реагирования».

По словам потерпевшей, она не заметила сразу, как незнакомец зашел за прилавок. А увидела его уже перед собой, когда он, размахивая ножом, потребовал у нее деньги и мобильный. К тому времени никого, кроме нее, в торговом заведении не было. Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала все, что требовал нападающий, а после того, как он сбежал – выскочила из магазина и с помощью прохожих вызвала полицию.

«Благодаря принятым мерам в течение суток нашим сотрудникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Злоумышленником оказался ранее судимый 20-летний житель Чернигова, приехавший в Шостки в гости к другу».

В свою очередь задержанный рассказывает правоохранителям, что к совершению разбойного нападения он готовился заранее: за несколько дней до этого посетил магазин и разведал, что продавец работает сама. В тот день, прихватив нож, перед самым закрытием пошел «на дело». По его словам, большинство денег он потратил на оплату услуг такси, доставившего его в Чернигов и обратно, а мобильный потерпевшей заложил в одном из ломбардов родного города.

Сейчас подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». За содеянное мужчине грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.