В Шостке задержали разбойника, ограбившего магазин

На линию «102» поступило сообщение от 30-летней жительницы Шостки, которая работает продавцом в одном из городских магазинов. Испуганная женщина рассказала полицейским, что неизвестный зашел в магазин и, угрожая ей ножом, завладел почти пятью тысячами гривен из кассы и ее мобильным телефоном. На указанное место сразу была направлена следственно-оперативная группа полиции и группы «быстрого реагирования».
По словам потерпевшей, она не заметила сразу, как незнакомец зашел за прилавок. А увидела его уже перед собой, когда он, размахивая ножом, потребовал у нее деньги и мобильный. К тому времени никого, кроме нее, в торговом заведении не было. Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала все, что требовал нападающий, а после того, как он сбежал – выскочила из магазина и с помощью прохожих вызвала полицию.
«Благодаря принятым мерам в течение суток нашим сотрудникам удалось установить личность подозреваемого и задержать его, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Злоумышленником оказался ранее судимый 20-летний житель Чернигова, приехавший в Шостки в гости к другу».
В свою очередь задержанный рассказывает правоохранителям, что к совершению разбойного нападения он готовился заранее: за несколько дней до этого посетил магазин и разведал, что продавец работает сама. В тот день, прихватив нож, перед самым закрытием пошел «на дело». По его словам, большинство денег он потратил на оплату услуг такси, доставившего его в Чернигов и обратно, а мобильный потерпевшей заложил в одном из ломбардов родного города.
Сейчас подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». За содеянное мужчине грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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