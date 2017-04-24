По составленному фотороботу полиция разыскивает нападавших на депутата горсовета По описанию потерпевшего в полиции составили фоторобот одного из злоумышленников. Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой помочь в установлении как его личности, так и его сообщника.

Мужчине на фото 20-25 лет. Рост около 170 см, среднего телосложения. Был одет в темную куртку с капюшоном и рукавами серого цвета, спортивные брюки. Его сообщник также был одет в темную куртку с капюшоном и спортивные брюки.

14 мая в 22:30 неподалеку 2-го подъезда д. № 6/1 по ул. Сумско-Киевских дивизий в г. Сумы злоумышленники металлическими палками нанесли телесные повреждения депутату городского совета Вячеславу Калиниченко. После чего скрылись с места происшествия.

В Сумском отдел полиции открыли уголовное производство по ст.ч.3 ст.15, п.12 ч.2, ст. 115 УК Украины «Покушение на убийство».

Правоохранители обращаются к гражданам, внимательно вглядеться в фото. Если вы узнали человека или владеете любой информацией, которая поможет раскрыть это дерзкое преступление, просьба сообщить в Сумской отдела полиции по телефонам: +38 (050) 307-20-05, +38 (050) 407-31-02, (0542) 66-72-04 или 102. Анонимность гарантируется. Заранее благодарны за помощь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.