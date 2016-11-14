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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00103

На Сумщине браконьеры незаконно наловили 128 кг рыбы

С 1 апреля Сумырыбоохраной был установлен весенне-летний запрет на лов рыбы, других водных биоресурсов в рыбохозяйских водных объектах. Но к сожалению граждане нарушают установленный запрет.

Так, за апрель 2017 инспекторским составом Управления охраны разоблачили 29 нарушений правил рыболовства, из них:

- задержаны 128,1 кг незаконно добытой рыбы.

- уУ нарушителей изъято 79 единиц запрещенных орудий лова, а именно 78 сеток и 1 преобразователь электрического тока.

- начислено убытков рыбном хозяйстве на сумму 22 567,5 грн.

- в суд области направлено 21 дело для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Работниками Сумырыбоохраны постоянно проводится информирование населения через средства массовой информации (выступления на телевидении, радио, статьи в газетах, на сайте управления и местных сайтах).

Поэтому, Сумырыбоохрана призывает граждан не пренебрегать данным запретом для сохранения запасов биоресурсов на водных объектах нашей области.

Право Браконьерство
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