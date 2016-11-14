На Сумщине браконьеры незаконно наловили 128 кг рыбы

Так, за апрель 2017 инспекторским составом Управления охраны разоблачили 29 нарушений правил рыболовства, из них:
- задержаны 128,1 кг незаконно добытой рыбы.
- уУ нарушителей изъято 79 единиц запрещенных орудий лова, а именно 78 сеток и 1 преобразователь электрического тока.
- начислено убытков рыбном хозяйстве на сумму 22 567,5 грн.
- в суд области направлено 21 дело для привлечения нарушителей к административной ответственности.
Работниками Сумырыбоохраны постоянно проводится информирование населения через средства массовой информации (выступления на телевидении, радио, статьи в газетах, на сайте управления и местных сайтах).
Поэтому, Сумырыбоохрана призывает граждан не пренебрегать данным запретом для сохранения запасов биоресурсов на водных объектах нашей области.
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