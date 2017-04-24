В субботу стартует чемпионат Сумщины по футболу

В 15:00 в Тростянце «Нефтяник-2» (Ахтырка) сыграет с роменским «Агробизнес TSK».
В Сумах на ФЦ «Барса» «СумГУ» сыграет с кролевецким «Локомотивом».
В 16:00 в Николаевке «Виктория» примет с сумским «Спартаком-Сумбуд».
В 17:00 в Глухове местный ФК «Велетенеь» примет «Альянс» из Липовой Долины.
В Конотопе «Локомотив» примет ФК «Шостка».
Сумская «Барса» в 17-ом туре первенства Украины U19 в первой лиге на выезде победили «Арсенал» из Белой Церкви и гарантировали...
Ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» в гостях сыграл вничью с черновицкой «Буковиной»....
Сегодня, 17 мая, ПФК «Сумы» играл в гостях против «Горняка-Спорт»....
13 мая в Ромнах прошел матч за Суперкубок Сумщины по футболу....
13 мая в Ахтырке в матче 31-го тура первой лиги встречались местный «Нефтяник» и харьковский «Гелиос»....