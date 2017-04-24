Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13101

В субботу стартует чемпионат Сумщины по футболу

20 мая состоятся матчи первого тура чемпионата Сумщины по футболу.

В 15:00 в Тростянце «Нефтяник-2» (Ахтырка) сыграет с роменским «Агробизнес TSK».

В Сумах на ФЦ «Барса» «СумГУ» сыграет с кролевецким «Локомотивом».

В 16:00 в Николаевке «Виктория» примет с сумским «Спартаком-Сумбуд».

В 17:00 в Глухове местный ФК «Велетенеь» примет «Альянс» из Липовой Долины.

В Конотопе «Локомотив» примет ФК «Шостка».

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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