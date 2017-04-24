В субботу стартует чемпионат Сумщины по футболу 20 мая состоятся матчи первого тура чемпионата Сумщины по футболу.

В 15:00 в Тростянце «Нефтяник-2» (Ахтырка) сыграет с роменским «Агробизнес TSK».

В Сумах на ФЦ «Барса» «СумГУ» сыграет с кролевецким «Локомотивом».

В 16:00 в Николаевке «Виктория» примет с сумским «Спартаком-Сумбуд».

В 17:00 в Глухове местный ФК «Велетенеь» примет «Альянс» из Липовой Долины.

В Конотопе «Локомотив» примет ФК «Шостка».