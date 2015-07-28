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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19140

Медицинский передвижной пункт для АТО отремонтировали в Сумском районе

Автомобиль длиной почти 7 метров уже завтра утром отправится в зону АТО.

Работать он будет как медицинский передвижной пункт на востоке Украины. В нем солдатам врачи будут оказывать необходимую помощь.

«Машина уникальна и может выполнять функции, как медицинские, так и управленческие, то есть штабные, - сообщил полковник, руководитель штаба Северного оперативного командования Алексей Джулас. - В зоне АТО, к сожалению, таких автомобилей не хватает, и мы сейчас нуждаемся в таких передвижных автомобилях, чтобы как можно быстрее реагировать на ситуации, которые могут возникнуть в военных обстоятельствах».

Машину для удобства разделили на три части. В одной сделали ванную комнату, оборудовали автономную водонапорную станцию, санузел, душ, для горячей воды установили бойлер. В другой комнате установили кровать с мебелью и отдельно рабочий кабинет. Средства на ремонт машины выделили аграрии Сумского района. Всего потратили почти 140 000 грн.

Общество Авто для АТО
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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